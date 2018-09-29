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Белорусский рубль идет на дно?

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  • 29.09.2018, 8:18
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Источник: svaboda.org

Ситуация изменилась на 180 градусов.

В конце августа ситуация на торгах иностранными валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже вновь изменилась на 180 градусов: белорусский рубль опять ослабел по отношению и к доллару, и к евро и к российскому рублю, сообщает select.by.

При этом в наибольшей степени на бирже вырос средневзвешенный курс российского рубля: на 2,5% — до 3,2187 белорусских рублей за 100 российских. Это было связано с укреплением российского рубля на торгах Московской биржи вследствие роста цен на нефть на мировом рынке, а также снижения рисков скорого введения новых санкций со стороны США.

В понедельник 24 сентября цена на нефть марки brent превысила уровень 80 долларов за баррель. К этому привело принятое в выходные решение крупнейших стран-производителей нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, не увеличивать объемы добычи нефти. Эксперты дружно заговорили о том, что до конца года нефть может подорожать до 100 долларов за баррель и выше. Способствовала росту цен и критика Саудовской Аравии президентом США Дональдом Трампом, который 25 сентября в ходе дискуссии на Генассамблее ООН заявил, что он не намерен мириться с ужасными ценами на нефть.

Однако 27 сентября стало известно, что Саудовская Аравия на самом деле решила увеличить добычу, не сообщая об этом, что привело к некоторому снижению цен на нефть. Но рубль получил в этот день поддержку от сообщения агентства Bloomberg о том, что палата представителей конгресса США не успеет до ноябрьских выборов принять закон о новых санкциях в отношении России. После этих выборов актуальность данного закона может снизиться.

Средневзвешенный курс доллара на БВФБ за рассматриваемый период вырос на 1,6% и достиг 2,1121 рублей за доллар. А средневзвешенный курс евро поднялся всего на 0,2% — до 2,4537 рублей за евро.

Такая динамика курсов данных валют объясняется укреплением доллара против евро на рынке форекс. А это было вызвано повышением ставки ФРС, а также решением правительства Италии об установлении дефицита бюджета страны в 2019 году в размере 2,4%, а не 1,6%, как прогнозировалось.

ФРС, как и ожидалось, увеличил свою ставку по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта — до 2,00–2,25% годовых. Это третье повышение данной ставки в текущем году. При этом в пресс-релизе ФРС было убрано упоминание о том, что денежная политика ФРС является стимулирующей. Таким образом, это означает, что ФРС перешла к нейтральной политике, которая не поддерживает, но и не препятствует развитию экономики страны.

Стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля за последнюю неделю сентября выросла на 1,8%. При этом объем торгов на БВФБ в среднем за день увеличился до 75,7 млн. рублей с 55,4 млн. рублей неделей ранее.

В начале каждого месяца предложение валюты на белорусской бирже обычно сокращается, что сулит белорусскому рублю продолжение снижения по отношению ко всем трем основным валютам, котируемым на БВФБ.


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