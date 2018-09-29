Трамп подписал бюджет Пентагона с $250 миллионами для Украины 1 29.09.2018, 8:22

Помощь для сдерживания агрессии на востоке страны увеличена на 20%.

Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Конгрессом и Сенатом закон об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год, которым выделяется $250 миллионов для поддержки Украины.

"Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год, которым выделяется $250 млн. для поддержки Украины", - сказано в сообщении украинского посольства на странице в Facebook.

В посольстве напомнили, что объем помощи Украине в сфере безопасности и обороны по линии Пентагона увеличен на $50 млн по сравнению с бюджетом 2018 года.

"Высоко ценим растущую поддержку Украины нашим ключевым стратегическим партнером - Соединенными Штатами Америки, направленную на укрепление обороноспособности нашего государства в противодействии российской агрессии", -отметили в посольстве.

Как передает Интерфакс-Украина, согласно документу, $250 млн. выделяются, в том числе, на "проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров".

Перечень видов помощи включает также поддержку вооруженных и сил безопасности Украины разведовательной информации.