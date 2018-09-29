Хамство и рабство 1 Александр Бухвостов, spm-by.org

29.09.2018, 8:41

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Фото: tayga.info

Одно порождает другое.

Рабство и хамство неразделимы, как две стороны одной медали. Одно порождает другое. Считают, что уже рабства нет, все в прошлом. Но так ли это? Давайте зададим себе вопрос. Свободен ли я? Принадлежу я только себе или являюсь чей-то собственностью? Есть ли у меня свобода выбора, есть ли возможность жить так, как я бы хотел? Если задумаешься, если оценишь свое положение, то увидишь, что ты не принадлежишь себе в полной мере, что ты по существу раб. У тебя есть хозяин, на которого ты работаешь, есть власть, которая лишила тебя многих прав, держит тебя в страхе за свое положение, и в целом за свою жизнь. Рабами называют людей, которые не имеют никаких прав, всё выполняют по принуждению своих хозяев.

Считается, что рабство – это пережитки прошлого. Но, несмотря на то, что рабовладельческого строя уже давно не существует, в современном мире существует скрытая форма рабства. Рабство может быть прямым и явным, как при рабовладельческом строе и скрытым, которое проявляется в ограничении прав, в первую очередь прав выбора, в зависимости от хозяина на которого работаешь и во многих других ограничениях твоих свобод и потребностей. Крайний вид прямого рабство, - это, когда человеку надевают ошейник с надписью хозяина.

При самодержавных и авторитарных режимах, при диктатурах скрытые формы рабства переходят в явные. Эти режимы так и хотят надеть на людей ошейник, вытравить из сознания свободомыслие и гражданственность. «Твое дело – работать, исполнять свой «долг», а мы за тебя все решим». Эта фраза была на устах самых разных правителей. «Мы – твои начальники, господа, депутаты, президенты… Ты только не думай, не воображай себя свободным. Ты – наш раб, холоп…» И большинство соглашается с этим, не задумываясь о своем положение.

Современными рабами можно назвать людей многих профессий, которые работают нелегально. На этот шаг их толкает нищета, не по своей воле они становятся рабами. Мужчины идут работать строителями, грузчиками, но их начальники совершенно не беспокоятся о благополучии своих рабочих, не дают им никаких социальных гарантий, постоянно снижают уровень заработной платы. Женщины едут на заработки в другие страны, работают там стриптизершами, их принуждают заниматься проституцией, отбирают паспорта, мобильные телефоны.

Многие жители даже крупных городов были бы рады сменить работу на более высокооплачиваемую, переехать в другой город или даже страну, поменять старую хрущевку на более просторную светлую квартиру, подняться по карьерной лестнице. Но у них нет возможности, так как не хватает денежных средств.

Вот и получается, что власть у тех, у кого есть большие деньги. Они могут позволить себе если не всё, то очень многое. Они правят миром.

А все простые люди, проще говоря, народ, у них в подчинении. Народ вынужден всю жизнь работать за копеечную зарплату, распределять ее на месяц скромного проживания, едва ли хватает обеспечить себя самыми необходимыми вещами возможностей. И еще кредитные системы, втягивающие людей порой в пожизненную кабалу, когда они должны банкам всё больше и больше денег. Примеров вынуждения и принуждения можно существует много, и все это смело можно называть современным рабством, которое вовсю процветает, оно с нами сейчас и повсюду. Вроде ничего не мешает народу изменить в своей жизни к лучшему. Говорят, нет для этого возможностей. Но главная причина одна – рабское сознание. Раб, живущий в душе у большинства народа.

В. Ленин писал: «Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой бессознательной и бессловесной жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам.»

Вряд ли выразительнее можно дать определение хамству, чем сделал С. Довлатов : «Хамство, тем и отличается от грубости, наглости и нахальства, что оно непобедимо, что с ним невозможно бороться, что перед ним можно только отступить. И вот я долго думал над всем этим и, в отличие от Набокова, сформулировал, что такое хамство, а именно: хамство есть не что иное, как грубость, наглость, нахальство, вместе взятые, но при этом — умноженные на безнаказанность. Именно в безнаказанности все дело, в заведомом ощущении ненаказуемости, неподсудности деяний, в том чувстве полнейшей беспомощности, которое охватывает жертву. Именно, безнаказанностью своей, хамство и убивает вас наповал, вам нечего ему противопоставить, кроме собственного унижения, потому что хамство — это всегда «сверху вниз», это всегда «от сильного — слабому», потому что хамство — это беспомощность одного и безнаказанность другого, потому что хамство — это неравенство.»

Ужасно, когда холопство и хамство переходят в состояние души, образ мышления, менталитет. И не только для одного человека, но и целого народа. Всего общества или его части. Вера в хорошего царя и господина внушалась людям во все времена, во многих странах. Человека заставляли быть смиренным. Что-то изменилось с тех пор?

Нас учили, что народ всегда прав. B сделали его не только механизмом для захвата власти, но и инструмент ее удержания. Массы можно одурачить, убедить, обмануть и... использовать. В собственных интересах.

На необъятной территории Российской империи сотни лет внушали и вбивали эти мысли в головы людей. Под страхом смерти, голода и лишений. Превращая их в послушных, бессловесных и равнодушных к своему положению холопов: верьте царю и церкви. Верьте!

Кто не соглашался – объявляли врагами государства и церкви. Немного позже – врагами народа. И уничтожали. Трудно управлять свободными гражданами. Еще тяжелее их организовывать и убеждать. Ведь свободный гражданин не потерпит ложь, лицемерие, невежество и хамство в любых проявлениях.

В течение многих веков сформировались гены рабства, которые стали передаваться от поколения к поколению. Прекрасно показали это писатели братья Стругацкие и режиссер Ф.Бондарчук в «Обитаемом острове». «Выродки», на которых не действовало излучение, превращающее людей в рабов, вели борьбу между собой за власть. И те, и другие (власть и революционеры) не хотели разрушать «излучатель». Ведь управлять рабами, не осознающими своего рабского положения легко. Дай им прожиточный минимум (как в Беларуси – 214 рублей) – и достаточно. Можно делать в государстве все, что хочется. Нет свободных людей – нет и народного контроля. Везде свои холопы: госконтроль, парламент, суд, избиркомы, прокуратура – все в руках, все свое.

Власть опьяняет. Рабов превращает в хамов. Создает у них иллюзию собственного могущества, непогрешимости и всезнайства. А главное – потакание прихотям. При такой власти человек беззащитен.

В такой стране, «государь» может любого своего холопа, даже облаченного государственным саном, «опустить», а те в свою очередь гнобят тех, кто стоит пониже в иерархи «хам – холоп». Или в тоже время дать возможность построить коттедж стоимостью полмиллиона или миллион долларов США, который вряд ли может построить госчиновники за зарплату в течение жизни, если верить максимуму зарплаты, которую они могут получить по ЕКТС.

Если проехать по проспекту Победителей (бывший проспект П. Машерова), то со стороны Дроздов можно увидеть целый район фешенебельных домов.

Вовремя переименовали этот проспект. Машеров царство ему небесное, перевернулся бы в гробу, если бы увидел, как устраиваются нынешние хозяева жизни. Вообще, название проспекта действительно ему соответствует, ибо здесь и поселились «победители». Конечно, эти «победители» никакого отношения к монументу, стоящему на пересечении двух проспектов, не имеют.

Когда-то телеканал «Россия» показывает сериал «Иван Грозный». Царь Иван расправляется с боярами, используя для их подчинения жестокие репрессии и народные массы. Недаром Иван Грозный был одним из любимых исторических фигур И.Сталина. Действия этих тиранов схожи. Парадоксальная жестокость и всевластие. В нашем государстве власть тоже почитает Сталина. Да и не только его…

На встречах с рабочими предприятий я часто слышу от рабочих: «контрактная система нас сделала рабами», «с нами обращаются, как с рабами». Недовольны. Но бороться против своего положения не готовы. Понимают, что рабы, но молчат.

Многие понимают, что они практически лишены гражданских прав: права свободно избирать и быть избранными в органы власти, права на независимый и справедливый суд, права на свободу ассоциаций (создания независимых профсоюзов), права на проведение протестных акций, свободу средств массовой информации, высказывания своих мыслей, мнения. Понимают, что номинально (по Конституции) это как бы есть. Но не осознают, что их, обманывают, унижают, считают бессловесными и покорными рабами.

Конечно, и рабы могут взбунтоваться, если им, положим, не дать есть. Кто-то рассчитывает, что вот перестанут платить вовремя зарплату и рабочие выйдут на улицу. Не исключено. Но им заплатят – они опять вернутся на работу. Предпринимателям не дают свободно вести дела. Теоретически они могут начать протестовать. Но их вопросы решат – и они опять вернутся в свои роллеты или за прилавки. И все будет продолжаться. И так будет долго.

В Беларуси, Азербайджане, Туркмении, России правящие группы не хотят отдавать власть. Убирают главный демократический принцип устройства власти – сменяемость. Прикрываются благими намерениями – мифом о стабильности в государстве. Но «благими намерениями устлана дорога в ад». Так оно всегда и бывает. Даже когда это делают, действительно стремясь к благу, но не понимают пути, по которому предстоит идти. Здесь же – простое лицемерие. Власть – наша, отдавать не будем. А народ, который не избавился от рабской психологии, очень просто одурачить, имея монополию на СМИ.

Все рассуждения о построении гражданского общества особенно в странах постсоветского пространства – сказки для взрослых. Рабы никогда не построят гражданского общества. Они способны только на то, чтобы одну диктатуру сменить на другую. Потому что гражданское общество – общество свободных людей.

В Европе сознание людей менялось под воздействием Великой французской революции, революции 1848 года, Парижской коммуны. В США ехали и осваивали новые земли свободные, внутренне независимые люди. Поэтому в США, Европе демократические основы заложены в сознании людей. Постоянная борьба свободных людей за свои права не дает возможности ни капиталу, ни другим силам разрушить основы гражданского общества в этих регионах планеты.

Революция в Российской империи могла дать импульс к изменению рабского, холопского менталитета на этой огромной территории Земли, но…не судьба.

Для чего церковь канонизировала царя Николая II, сделав из него великомученика? Цель – не дать людям возможности избавиться от рабской психологии, стать свободными. А это и на руку правящей элите, которую поддерживает церковь. Она (церковь) всегда поддерживала царское самодержавие, и, сейчас, поддерживает любую власть, ибо ей нужны рабы - прихожане, послушные, запуганные люди

Сменяемость власти. Достаточное ли это условие для создания гражданского общества? Нет, не достаточное. Но необходимое.

Честные, справедливые выборы в органы власти – необходимы…

Свобода ассоциаций, профсоюзов – необходима…

Свобода слова – необходима…

Без всего этого невозможно изменить общественное сознание. Как невозможно в одночасье рабскую психологию заменить психологией свободного Человека и Гражданина.

Александр Бухвостов, spm-by.org