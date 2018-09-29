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Видеофакт: На Индонезию обрушилось землетрясение с цунами

  • 29.09.2018, 8:55

Погибли по меньшей мере 30 человек .

В результате мощного землетрясения, которое вызвало цунами на прибережные города индонезийского острова Сулавеси, погибли по меньшей мере 30 человек, еще 12 пострадали, передает Reuters.

По данным агентства, о погибших сообщил местному телеканалу Metro TV врач одной из больниц города Палу.

Фото: EPA/UPG

Представители властей пока не предоставили никакой информации о количестве жертв и пострадавших.

Отмечается, что у властей возникли трудности с координацией усилий по спасению пострадавших, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении, что нарушило коммуникацию с городами Палу и Дунгала.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, в результате цунами обрушилось на прибрежные города. По данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в результате сильных подземных толчков обрушилось множество зданий.


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