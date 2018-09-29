Видеофакт: На Индонезию обрушилось землетрясение с цунами
- 29.09.2018, 8:55
Погибли по меньшей мере 30 человек .
В результате мощного землетрясения, которое вызвало цунами на прибережные города индонезийского острова Сулавеси, погибли по меньшей мере 30 человек, еще 12 пострадали, передает Reuters.
По данным агентства, о погибших сообщил местному телеканалу Metro TV врач одной из больниц города Палу.
Представители властей пока не предоставили никакой информации о количестве жертв и пострадавших.
VIDEO: Tsunami hits Indonesian city of Palu after a major earthquake, as seen in footage circulating online https://t.co/EMVFIaiiz3 via @ChannelNewsAsia #TSUNAMI #Indonesia #earthquake #Sulawesi pic.twitter.com/ouZyhuEIWP— Phil Buck (@Phil_Buck) 28 сентября 2018 г.
Отмечается, что у властей возникли трудности с координацией усилий по спасению пострадавших, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении, что нарушило коммуникацию с городами Палу и Дунгала.
#UPDATE M7.5 #earthquake in Indonesia's #Sulawesi island causes up to 2 meters Tsunami, but waters have receded; no reports of deaths yet, Reuters reports, citing officials https://t.co/r6t0c8vAAx pic.twitter.com/O9iL3iO045— CGTN (@CGTNOfficial) 28 сентября 2018 г.
Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, в результате цунами обрушилось на прибрежные города. По данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в результате сильных подземных толчков обрушилось множество зданий.