Три цифры для сравнения: внешний госдолг Беларуси сейчас, 10 и 22 года назад

Три цифры для сравнения: внешний госдолг Беларуси сейчас, 10 и 22 года назад3
- 29.09.2018, 9:26
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Это все, что нужно знать об «уникальности» белорусской экономической модели.
Госдолг Беларуси снова вырос. На 1 сентября он составил 44 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 1,8 млрд рублей, или на 4,3%, сообщает пресс-служба Минфина, пишет «Солидарность».
Внешний государственный долг на 1 сентября составил 16,6 млрд долларов.
Чтобы понять, насколько быстро растут наши долги, приведем еще две цифры.
10 лет назад госдолг за 2008 год составлял 3 млрд 718,9 млн долларов.
22 года назад за 1996 год он был 946,9 млн долларов.
Это все, что нужно знать об уникальности белорусской экономической модели.