Лавров: Россия уже начала поставку ракетных комплексов С-300 в Сирию 3 29.09.2018, 9:33

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Одним из них был сбит российский Ил-20.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подтвердил, что Москва уже начала поставлять в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300.

Как передает РБК, об этом Лавров заявил во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

"С-300 уже начали поступать в Сирию", - заявил глава МИД РФ.

Он отметил, что в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина поставки Дамаску этих комплексов начались "сразу после инцидента" с самолетом-разведчиком Ил-20 над Средиземным морем.

По словам Лаврова, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у вооруженных сил России.

"Помимо этого, российские военные будут осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории", - добавил он.

Напомним, 18 сентября российский самолет Ил-20 был сбит С-200 ПВО Сирии. В результате погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

После этого Минобороны России заявило о намерении в течение двух недель передать ЗРК С-300 в распоряжение ПВО Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки ЗРК С-300 для нужд ПВО Сирии не направлены против третьих стран.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал "значительной эскалацией" решение России.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение России передать в распоряжение ПВО Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 усилит напряженность в регионе.