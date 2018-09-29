Во всем «великолепии»: минские квартиры, которые не получится забыть 4 29.09.2018, 9:40

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У каждого свое представление интерьера мечты.

Кто-то создает его в паре с дизайнером, кто-то справляется самостоятельно. Сайт tut.by изучил риелторские базы и выбрал самые запоминающиеся квартиры.

«Трешка» на Могилевской, 14

Квартира площадью 110 квадратных метров цепляет внимание яркими деталями интерьера. Диван, обитый пурпурной тканью, зеркало в изысканной золотой раме, модные кресла и огромная шкура на полу — все говорит о любви хозяйки к красивым вещам.

Сталинка в центре

В трехкомнатной квартире на Свердлова, 19 смешали несколько стилей и правильно сделали — миксы сейчас в моде. Высокие потолки дают право на жизнь и колоннам, и массивным люстрам.

Пятикомнатная на Куйбышева, 69

Эта квартира с роскошным интерьером находится в доме 2002 года постройки. В объявлении о продаже сказано, что ремонт в ней дизайнерский, а межкомнатные двери из массива с витражами авторской работы.

Четырехкомнатная на Пушкина, 85

В этой квартире творчески подошли к ремонту. Яркие интерьеры восполняют недостаток солнца и хорошей погоды, это точно.

«Трешка» в панельке

Интерьер квартиры в панельном доме на улице Гаруна, 8. Стиль здесь определить сложно, возможно, что и сами хозяева об этом сильно не беспокоились. Но видно, что хозяева все подобрали в тон — и шторы, и обои. И тренды, видно, тоже отслеживают — цветочный принт опять в моде.

Фото:realt.by