Во всем «великолепии»: минские квартиры, которые не получится забыть

Во всем «великолепии»: минские квартиры, которые не получится забыть4
- 29.09.2018, 9:40
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У каждого свое представление интерьера мечты.
Кто-то создает его в паре с дизайнером, кто-то справляется самостоятельно. Сайт tut.by изучил риелторские базы и выбрал самые запоминающиеся квартиры.
«Трешка» на Могилевской, 14
Квартира площадью 110 квадратных метров цепляет внимание яркими деталями интерьера. Диван, обитый пурпурной тканью, зеркало в изысканной золотой раме, модные кресла и огромная шкура на полу — все говорит о любви хозяйки к красивым вещам.
Сталинка в центре
В трехкомнатной квартире на Свердлова, 19 смешали несколько стилей и правильно сделали — миксы сейчас в моде. Высокие потолки дают право на жизнь и колоннам, и массивным люстрам.
Пятикомнатная на Куйбышева, 69
Эта квартира с роскошным интерьером находится в доме 2002 года постройки. В объявлении о продаже сказано, что ремонт в ней дизайнерский, а межкомнатные двери из массива с витражами авторской работы.
Четырехкомнатная на Пушкина, 85
В этой квартире творчески подошли к ремонту. Яркие интерьеры восполняют недостаток солнца и хорошей погоды, это точно.
«Трешка» в панельке
Интерьер квартиры в панельном доме на улице Гаруна, 8. Стиль здесь определить сложно, возможно, что и сами хозяева об этом сильно не беспокоились. Но видно, что хозяева все подобрали в тон — и шторы, и обои. И тренды, видно, тоже отслеживают — цветочный принт опять в моде.