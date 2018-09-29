Минобороны Британии: Это величайший момент в военной истории нашей страны 29.09.2018, 9:45

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Фото: UK Ministry of Defence

Великобритания заявила о возрождении своей боевой мощи.

Впервые истребители–бомбардировщики F-35B смогли приземлиться на палубу крупнейшего военного корабля Великобритании HMS Queen Elizabeth. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны, сообщает РБК.

В нем подчеркивается, что успешные испытательные полеты стали кульминацией национальных усилий, длившихся более десяти лет, по возвращению авианосцев в британский военный флот.

«Крупнейший за всю британскую историю военный корабль соединяется с самыми продвинутыми истребителями на планете. Это знаменует собой возрождение нашей силы для нанесения решительных ударов с моря в любой точке мира», — приводятся в сообщении слова министра обороны страны Гэвина Уильямсона.

«Историческая первая посадка на палубу HMS Queen Elizabeth является величайшим моментом в вызывающей гордость военной истории нашей страны. Также это свидетельство решимости Великобритании содействовать миру и предотвращению войны», — добавил он.

Авианосец HMS Queen Elizabeth — крупнейший из когда-либо построенных в Великобритании боевых кораблей (водоизмещение 65 тыс. т, длина 280 м). Впервые он прибыл к месту службы в порт британского Портсмута в августе прошлого года. На событии тогда присутствовала премьер страны Тереза Мэй. «Этот корабль — настоящий символ Соединенного Королевства как великой морской нации», — заявила тогда Мэй, обращаясь к экипажу авианосца.

Майкл Фэллон, который на тот момент занимал пост министра обороны страны, незадолго до этого события говорил, что российские военные вскоре «будут с некоторой завистью смотреть» на новый британский авианосец. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, комментируя тогда эти заявления Фэллона, заявил, что Queen Elizabeth — это «всего лишь удобная крупногабаритная морская цель».