Минобороны Британии: Это величайший момент в военной истории нашей страны
- 29.09.2018, 9:45
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Великобритания заявила о возрождении своей боевой мощи.
Впервые истребители–бомбардировщики F-35B смогли приземлиться на палубу крупнейшего военного корабля Великобритании HMS Queen Elizabeth. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны, сообщает РБК.
В нем подчеркивается, что успешные испытательные полеты стали кульминацией национальных усилий, длившихся более десяти лет, по возвращению авианосцев в британский военный флот.
F-35 Lightning jets land on @HMSQNLZ for the first time. Read more: https://t.co/71qAC9mQek #F35onDeck pic.twitter.com/2re6KJJgbi— Royal Navy (@RoyalNavy) 28 сентября 2018 г.
«Крупнейший за всю британскую историю военный корабль соединяется с самыми продвинутыми истребителями на планете. Это знаменует собой возрождение нашей силы для нанесения решительных ударов с моря в любой точке мира», — приводятся в сообщении слова министра обороны страны Гэвина Уильямсона.
«Историческая первая посадка на палубу HMS Queen Elizabeth является величайшим моментом в вызывающей гордость военной истории нашей страны. Также это свидетельство решимости Великобритании содействовать миру и предотвращению войны», — добавил он.
Авианосец HMS Queen Elizabeth — крупнейший из когда-либо построенных в Великобритании боевых кораблей (водоизмещение 65 тыс. т, длина 280 м). Впервые он прибыл к месту службы в порт британского Портсмута в августе прошлого года. На событии тогда присутствовала премьер страны Тереза Мэй. «Этот корабль — настоящий символ Соединенного Королевства как великой морской нации», — заявила тогда Мэй, обращаясь к экипажу авианосца.
Майкл Фэллон, который на тот момент занимал пост министра обороны страны, незадолго до этого события говорил, что российские военные вскоре «будут с некоторой завистью смотреть» на новый британский авианосец. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, комментируя тогда эти заявления Фэллона, заявил, что Queen Elizabeth — это «всего лишь удобная крупногабаритная морская цель».