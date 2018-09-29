Арина Соболенко — фаворит матча против Анетт Контавейт в финале турнира в Китае 29.09.2018, 10:17

Фото: tut.by

Поединок начнется сегодня в 14.00 по белорусскому времени.

В субботу, 29 сентября, первая ракетка страны Арина Соболенко (20 ВТА) и эстонка Анетт Контавейт (27 ВТА) проведут финальный матч женского одиночного разряда на турнире в китайской Ухани. Поединок начнется ориентировочно в 14.00 по белорусскому времени, пишет pressball.by.

Букмекерская компания "Maxline" отдает предпочтение Соболенко. Коэффициент на ее победу составляет 1,55. На викторию Контавейт — 2,45.