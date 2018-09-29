Госдеп: Мы сделаем жизнь режима Асада невыносимой 3 29.09.2018, 10:24

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США готовы ввести санкции против Сирии в обход Совбеза ООН.

США пригрозили властям Сирии жесткими международными санкциями за отказ работать над проектом новой конституции страны. Санкции могут быть введены даже без соответствующего одобрения Совета безопасности ООН, заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, передает Reuters (перевод – korrespondent.net).

"Мы просто сделаем это через Евросоюз, через наших азиатских союзников, и мы приложим все усилия для того, чтобы жизнь для этого режима, и так находящегося на издыхании, была настолько невыносимой, насколько это возможно", – заявил он.

Напомним, ранее в Госдепе назвали условие выхода из Сирии. При этом США заявили, что не стремятся сместить президента Сирии Башара Асада, но его уход – вопрос времени.