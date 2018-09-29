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Рейтинг Путина приближается к критической отметке

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  • 29.09.2018, 10:55
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Какую социологию сейчас ни возьми, везде обвалы.

Изучая каждый новый отчет ВЦИОМ о рейтингах власти, возникает ощущение, что всю страну принудительно держат на коллективном приеме у психиатара Федорова – так у него все провластным елеем смазано и приправлено, а каждым своим отчетом он выдает всей стране антидепрессантную социологическую пилюлю, пишет телеграм-канал «Кремлевский мамковед».

А, может быть, глава ВЦИОМа с детства мечтал стать космонавтом? Каждый раз, запуская очередной пресс-выпуск в интернет, он видит себя пилотом космического корабля, и словно передает в Кремль сигналы: «Тангаж, рысканье и вращение ракеты – в норме, стабилизация изделия устойчивая, параметры системы управления – в норме, полет – нормальный».

Но, несмотря на то, что цифры рейтингов власти существенно меняются, каждая очередная статистика от ВЦИОМ вещает нам, что полет впринципе нормальный: «Показатель одобрения деятельности Президента стабилен, находится в границах сформировавшегося коридора и составляет (нужное вставят технологи Кремля)».

Но, на самом деле, по все той же статистике ВЦИОМ, всего за 9 месяцев текущего года, рейтинг президента упал с 84% доверия населения 63,7%. И это падение составило 20%. Видимо, говоря языком телеграма, люди от Владимира Владимировича отписываются.

Продолжая логику «отписок», ФОМ сообщает, что за последний месяц 39% граждан стали меньше доверять Путину. Это же почти 40% населения!

Ну а по оценке Левада-центра, после обращения Путина по поводу пенсионной реформы, к нему стали относиться хуже 34% населения, в то время как лучше всего 7%. Это же больше трети населения – 34%.

Какую социологию сейчас ни возьми, везде обвалы. Вот и партия власти за девять месяцев доверие народа потеряла. Ее показатели обвалились с 52% до 35,5%.

При этом рейтинг КПРФ, как рьяного противника пенсионной реформы, с начала года вырос на 6,5%.

Но, конечно, никакого «нормального полета» у страны нет. И, если рассматривать цифры ВЦИОМа в динамике, то рейтинг президента, потерявший свою «тефлоновость», стал снижаться в следствие того, что граждане просто стали меньше доверять Путину и стали к нему хуже относиться. При этом эксперты отмечают, что люди теряют надежду на ближайшее светлое будущее, на жизненную стабильность, на спокойную старость, а вместо этого уже пришли и глобальное разочарование от происходящего в стране, и усталость от власти. Но нам пытаются навязать, что все системы функционируют в норме и полет проходит нормально.

Только куда мы летим, за чем и почему никто уже объяснить не может. Где ты, «Птица-Тройка» – «Россия устремленная в будущее»?


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