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Разоблачивший Чепигу-Боширова журналист срочно покинул Россию

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  • 29.09.2018, 10:01
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Сергей Канев принимал участие в независимом расследовании покушения в Солсбери.

Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании о Руслане Боширове, срочно покинул Россию.

Это сообщается в телеграм-канале сайта «Проект» со ссылкой на коллег Канева и источники в окружении Михаила Ходорковского. Ранее сайт МБХ медиа сообщил, что Канев опасается уголовного дела из-за расследования о Петрове и Боширове, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей, передает «Эхо Москвы».

По сведениям журналистов группы Bellingcat и издания «Инсайдер», настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига, который является полковником ГРУ и героем России. В Кремле сегодня заявили, что не располагают информацией о награждении человека с таким именем.


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