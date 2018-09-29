Опубликованы карты Беларуси, которая ушла под воду 3 29.09.2018, 10:59

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Что было на месте больших водохранилищ нашей страны?

Белорусский краевед и писатель Владимир Садовский посмотрел на места, которые оказались под водой в результате создания некоторых водохранилищ на территории Беларуси, сообщает журналист «Белсата» Александр Гелогаев.

Большие водохранилище в Беларуси возникли после войны при затоплении больших территорий, на которых располагались деревни, леса, поля и болота.

«В своем проекте я вписал в современный контур водохранилищ те места, так как они выглядели на картах 1940 года», – пишет автор проекта.

В настоящее время в Беларуси 135 водохранилищ, на 1989 год их площадь насчитывала 824 кв.км.

Самое большое наше водохранилище – Вилейское, площадью в 77 кв.км. Оно было создано в 1974 году.

Самое раннее из числа тех, что более 10 кв.км – озеро Гомель в Витебской области.