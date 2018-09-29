Михаил Пастухов: Менять нужно не отдельные законы, а всю систему 4 29.09.2018, 11:12

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Полномочия одного лица в Беларуси должны быть упразднены.

В Бобруйске 27 сентября прошла публичная дискуссия. Известные политики, юристы обсудили с горожанами концепцию судебной реформы в Беларуси, сообщает «Бобруйский курьер».

Ведущими мероприятия выступили директор Восточно-Европейской школы политических исследований Александр Добровольский и бывший судья Конституционного суда, Заслуженный юрист Республики Беларусь Михаил Пастухов.

В начале встречи ведущие обосновали необходимость судебной реформы в Беларуси.

Так, Александр Добровольский напомнил о резонансном голосовании на сайте Верховного суда, по результатам которого 90% участников отметили, что они не доверяют беларускому суду. Для наглядности директор Школы политических исследований подготовил небольшую презентацию, в которой изложил основные тезисы своей концепции.

В качестве главных проблем существующей судебной системы он назвал несамостоятельность парламента и судей. Установившаяся в нашей стране «вертикаль» власти аккумулирует весь административный ресурс «наверху». Соответственно, решения о назначении судей, командировках депутатов парламента и т.д. «спускаются» из администрации Лукашенко. Там же находится и парламентская бухгалтерия.

Для того, чтобы ситуация изменилась, по мнению Александра Добровольского, необходимо восстановить разделение властей (когда парламент не зависит от президента и подотчетен гражданам) и восстановить иерархию нормативных актов (после внесения изменений в Конституцию РБ в 1996-м году, из неё исчезло разделение на «законодательные акты», т.е. акты, имеющие силу Закона, и «подзаконные акты», т.е. документы, которые были ниже по юридической силе, теперь используется один термин «акты законодательства», в связи с чем суд может рассматривать как акт законодательства любой документ: от декрета президента до указа начальника отдела милиции).

Важным этапом судебной реформы Добровольский считает то, что в её начале «должен быть решен вопрос очищения судебной власти от нечестных судей» (люстрация). Впоследствии на должности судей должны выдвигаться только кандидаты, не выносившие неправомерных решений.

Резюмируя свое выступление, ведущий сформулировал основную идею концепции реформы: «Законодательная власть должна быть подотчетна гражданам, исполнительная – ответственной перед парламентом, а судебная власть должна руководствоваться только Законом».

Заслуженный юрист Беларуси Михаил Пастухов поддержал коллегу. Свою речь он начал с того, что менять необходимо не отдельные законы, а всю систему.

Фото: babruysk.by

Углубившись в историю, Михаил Иванович объяснил собравшимся, как была сформирована судебная система в том виде, который известен каждому беларусу. В начале 90-х он принял участие в разработке концепции судебно-правовой реформы, затем в подготовке проекта Конституции 1994-го. Однако реализовать реформы так и не удалось. Как отметил юрист, референдум 1996-го года дал президенту «царские полномочия». Сразу после референдума Пастухову было предложено добровольно уйти с должности судьи Конституционного суда. На следующий день после его отказа Лукашенко издал указ о его отстранении.

Фото: babruysk.by

Так, опорой для беларусской «вертикали» с момента избрания самого «долгоиграющего» правителя стала советская система. По советскому же принципу была выстроена и судебная власть, в которой судьи стали такими же чиновниками, как и любые другие подчиненные должностные лица.

«Ушли все судьи, кто имел хоть какую-то совесть», – констатировал Михаил Пастухов.

Далее оратор рассказал о новой концепции судебно-правовой реформы, в разработке которой он принял участие уже в наши дни. Ей основные тезисы: избрание судей должно осуществляться представительными органами власти (избранные гражданами депутаты), судебная власть должна выстраиваться по судебным округам, необходим Апелляционный суд, Конституционный суд должен рассматривать жалобы граждан. Кроме того, необходим суд присяжных заседателей.

Фото: babruysk.by

Михаил Иванович был полностью солидарен с Александром Добровольским в том, что в начале реформирования судебной системы необходима своего рода «люстрация». Он считает, что прокуратура должна решать вопрос об ответственности судей, виновных в неправомерных решениях (которые выносятся не по Закону, а по «звонку»).

Заслуженный юрист поддерживает идею парламентской республики, и полагает, что судебная реформа станет возможной с первыми свободными выборами в Парламент. При этом Пастухов не против сохранения должности президента, с тем лишь условием, что она не будет такой «жесточайшей». То есть, должно произойти разделение властей.

«Если один человек назначает буквально всех судей – это плохо. Назначать их должны депутаты Парламента» – подытожил свою речь Михаил Пастухов.

После выступлений ведущих бобруйчане активно включились в дискуссию. Идеи концепции судебной реформы нашли широкую поддержку. Участники встречи сошлись во мнении, что такие перемены жизненно необходимы нашему государству.