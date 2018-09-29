Денис Казионов: Настрой на «Сибирь» был запредельный, вышли на лед только за победой 1 29.09.2018, 11:28

Денис Казионов

Нападающий минского «Динамо» не смог сдержать эмоции.

Нападающий минского "Динамо" Денис Казионов, ставший автором одной из шайб в матче с "Сибирью" (5:1), в интервью корреспонденту Pressball.by не скрывал свои эмоции после встречи.

- Настрой был запредельный на эту игру. Вышли на лед только за победой. Мы не хотели проиграть второй домашний матч подряд. В дебюте встречи забросили в большинстве, в дальнейшем нам было легче.

- Какие у вас эмоции после победы?

- Потрясающие эмоции, надеемся этот позитивный импульс перейдет на следующие матчи. Нас очень сильно поддерживали болельщики. Было очень приятно их слышать, непередаваемые эмоции.

- Три очка в пяти матчах, довольны ли собой?

- Мог сегодня, конечно, еще разжиться очками. Буду стараться набирать очки с такой же регулярностью.

- Как обыграть "Авангард" и начать серию побед?

- Надо играть куда более дисциплинированно, нежели мы это делали в последнем матче. Нам соперник показал, что такие удаления превращаются в голы. В воскресенье приедет "Авангард", а там есть мастеровитые хоккеисты.