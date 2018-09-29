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Кремль в жалкой роли Кости Сапрыкина

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  • Александр Хоц
  • 29.09.2018, 11:35
  • 1,830
Александр Хоц
Фото: facebook.com

Бессильный лжец всегда ничтожен и смешон.

О деградации "героев России" (вместе с Россией) - от кремлевского Кириенко до последнего "мокрушника" гру-шника - сказано достаточно. Но не могу отказать себе в удовольствии пройтись по канве еще раз.

В чем главная причина провала? Не только в позорной проработке "легенды" для убийц, которую "клепали на коленке" в последний момент, когда их схватили за руку. Не только в позорном подборе исполнителей с оловянными глазами, от которых, (как было сказано), "за километр разит военным училищем". Не только в позорной засветке - со скандалом в отеле, снятой проституткой и марихуаной "на весь коридор".

Заказчики не верили в провал и не готовились к нему. Переоценка "Новичка" с его свойствами - предопределила плачевный финал операции.

Их не смутило даже то, что после убийства Литвиненко к новой версии отравления будет привлечено максимальное внимание полиции.

Но вера в "невидимость" яда была такова, что риски посчитали незначительными. Даже в случае огласки - Россия затянула бы излюбленную песню: "Докажите!", "А где доказательства?", "Позор русофобам!" и пр.

"Если бы агентом был я", то предпочел бы (наверное) пользоваться гримом (твое лицо в сетях - это тоже улика), действовать ночью и в одиночку, закопать флакон поглубже и поменьше гулять по городу, пялясь в витрины.

Можно долго говорить о технологиях, но дело, разумеется, не в них. А в ущербности "тайной" политики... Основная причина провала - глупость кремлевской стратегии.

Яды, тайные вторжения в страны, кибер-война с Западом, фальсификация документов на ракету, фальшивые паспорта и лживые речи в ООН... - создают устойчивое впечатление, что Россия гадит миру втихаря, из-за угла, делая трусливую подлость - основой национальной "политики".

Проблема, однако, в том, что системная, долгая ложь бьет по самим ее авторам. Лидеры "великой страны" с окосевшими от вранья глазами - обрекают себя (с населением) на роль всеобщего изгоя.

Гадя миру втихаря, вы гадите (прежде всего) себе на голову. Результаты гос-вранья были ожидаемы: изоляция, презрение, насмешки, перекрытый "кислород".

Эффективный злодей не может выглядеть жалким и схваченным за руку. Тогда он не злодей, а злобный клоун. Советский режим не был ангелом, но он дорожил репутацией "империи" (пусть даже - зла), гордясь страхом, который он наводит. Но кремль в жалкой роли Кости Сапрыкина, который шепелявит всему миру: "Ко-се-лек, ко-се-лек.. Какой ко-се-лек?" - вызывает только смех и омерзение.

Репутация страны-лжеца прочно закрепилась за Россией - и едва ли она "растает" как страшный сон в ближайшее время. СССР боялись и ненавидели, на Россию Перестройки смотрели с уважением и надеждой, Россия Ельцина воспринималась как "больной", нуждающийся в помощи. Но Россия Путина прочно утвердилась в роли подлеца, не готового отвечать за поступки.

Тайное желание "величия", "влияния" и "силы", - при полном отсутствии внутренних ресурсов для этого (от экономики и технологий - до цивилизованности и культурной привлекательности) - роковым образом толкает режим к системе лживых имитаций ("влияния" и "силы").

Ложь и подпольные гадости - не просто оружие слабого, это следствие "клинических" амбиций, доставшихся хилой путинской России от могучего советского "покойника".

Страстное желание силы - при отсутствии видимых средств - толкает к подлости, обману и политике "пакостей".

Россию губит главная беда: амбиции ее ничтожной "элиты"- которые ей не по росту и не по силам. Импотенция порой - чревата агрессией к миру. Маньяки и насильники - очень редко сексуально состоятельны. Их арсенал - удар из-за угла. Тяжелейший имперский комплекс, доставшийся в ментальное наследство от советского "трупа", - продолжает сидеть в мозгах, - трансформируясь в тотальную ложь - "на базе" столь же полного бессилия.

Подлости и гадости (яды, оккупации, вторжения) - только следствие этого комплекса. Бессильный лжец - всегда ничтожен и смешон.

Поздравим родное Отечество с его новой репутацией.

Александр Хоц, kasparov.ru


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