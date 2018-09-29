Лукашенко чуть не упал с белорусских лыжероллеров 11 29.09.2018, 11:46

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ФОто: tut.by

А кто их делает?

Весной во время большого совещания по развитию зимних видов спорта Лукашенко поставил задачу запустить в Беларуси собственное производство лыжероллеров, лыжных ботинок и креплений. И еще потребовал: отечественный инвентарь не должен уступать по качеству импортным аналогам, но стоимость должна быть ниже. Наладить производство отечественных лыжероллеров поручили главе КГБ Валерию Вакульчику, курирующему в стране биатлон, пишет tribuna.com.

Недавно Лукашенко продемонстрировали достижения народного хозяйства по части его спортивного задания.

Источник: belta.by

Проходя мимо стенда с отечественными лыжероллерами, белорусский диктатор поделился собственным негативным опытом. Оказалось, он уже успел протестировать новинку: «Я надел эти лыжи и чуть не упал – они не катят вообще». Но правителю объяснили, что надевал он не «эти лыжи», а другие – более раннюю модель. А сейчас уже лыжероллеры доработаны, катят нормально и особых жалоб на них нет. Изготовлением нетипичного для страны инвентаря занимается смолевичская компания «Дрим Дизайн», которая, вообще-то, специализируется на производстве мягкой мебели, изделий из металла наподобие беседок и скамеек, а также швейных изделий. Почему именно это предприятие взялось за лыжероллеры? Почему именно на него перекинули поручение Лукашенко и кто его передал? На «Дрим Дизайне» на эти вопросы прямо не отвечают:

– У нас широкий спектр выполняемых услуг, поэтому не вижу ничего странного. Мы не сменили наш основной профиль, просто была поставлена задача создать лыжероллеры. Это экспериментальный вариант. Мы как мебелью занимались, так и продолжаем заниматься по сей день. Лыжероллеры – маленькая задачка, которая протекает параллельно с основной деятельностью. В середине апреля компания «Дрим дизайн» получила техническое задание на разработку конструкторской документации и на организацию выпуска опытной партии. В мае была выпущена первая пара лыжероллеров. Для нас огромная честь стать первой компанией, занимающейся выпуском лыжероллеров на белорусском рынке, – говорит главный инженер «Дрим Дизайна» Юрий Тихомиров. – С Вакульчиком мы не общались, Валерий Павлович здесь ни при чем. Все переговоры вели с Федерацией биатлона, от них поступило предложение попробовать свои силы. Ну, мы и согласились. А чего бояться? Кто боится, у того ничего не получается. Обкатку изготовленных образцов проводили спортсмены Белорусской федерации биатлона. Поставьте на лыжи вас, и что будет? У них большой опыт, они, собственно, и делали заключения по каждой партии.

Недавно в «Главном эфире» на канале «Беларусь 1» известная в прошлом биатлонистка Елена Зубрилова хвалила белорусские лыжероллеры:

– Идут очень мягко. Те колеса, которые я тестировала, – это уже седьмой вариант. Колеса очень актуальные, потому что именно они создают качество тренировки. За такое короткое время белорусские производители создали достойную модель лыжероллеров, которые подойдут спортсменам любой категории для тренировочной работы.

О замечании Лукашенко, который со смолевичских лыжероллеров едва не упал, главный инженер «Дрим Дизайна» говорит следующее:

– Вы же понимаете, что спорт для него важен, поэтому ему хотелось одним из первых испытать лыжероллеры. Каким образом они к нему попали, я не знаю, но могу подтвердить, что это были первые модели. Мы доработали их, сейчас никаких нареканий быть не должно.

Лыжероллеры действительно получаются белорусскими.

– На сегодняшний день все детали белорусские за исключением подшипников, – продолжает Тихомиров: – Мы сами ездили по белорусским предприятиям, вели с ними переговоры, заключали договоры и брали нужные прототипы. Выбор подрядчика – наша инициатива, никто не вмешивался. Поймите правильно: это очень длительный процесс, не то что сделал и поехал. В лыжероллерах две основные части – рама и колеса. Рама подвергалась самым разным испытаниям, тестам. Подбирали материал, пробовали. В будущем планируем облегчить раму – сделать ее из стекловолокна, но все это только на стадии разработки. Ничуть не легче было и с выбором колес. Поставили первый вариант, начали тестировать его, обнаружили проблемы: материал стал отслаиваться. Вот так вот методом подбора и обкатки вышли на ту версию, что сейчас в итоговом образце. Хотя «Белшина» продолжает и дальше работать над усовершенствованием колес. Каждую партию мы отправляем в Федерацию биатлона. Некоторое время проходит обкатка, а затем составляется отчет. Мы сравниваем, что стало лучше, что ухудшилось, и работаем в этом направлении. С этим отчетом я еду на «Белшину», и мы решаем, как работать дальше.

Источник: belta.by

Ориентиром для белорусского производителя являются зарубежные аналоги.

– Конечно, смотрели на них, – не скрывает Тихомиров, – в первую очередь на лыжероллеры Marwe, что-то копировали у них. Перед нами стояла задача задействовать как можно больше белорусских предприятий. В принципе, мы справились с этой задачей. На наших лыжероллерах катаются уже под сотню юных спортсменов из детских школ. Претензий никаких не было – значит, мы движемся в правильном направлении. Цена на отечественный спортинвентарь – 245 рублей против 800 рублей за импортные аналоги. Сейчас договариваемся с магазинами по сотрудничеству. О международных рынках говорить пока рано, но первую задачу по запуску мы выполнили. Этот кусочек работы пройден. Выдохнули, идем дальше.