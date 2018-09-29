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Керсти Кальюлайд: В Нарве живут такие же эстонцы, как и в других регионах страны

  • 29.09.2018, 11:52
Керсти Кальюлайд

Президент Эстонии объяснила, зачем перенесла резиденцию в русскоязычную Нарву.

В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд сдержала данное ранее обещание и на время перенесла свою резиденцию из Талинна в Нарву – третий по численности город страны с наибольшей долей русскоязычного населения.

О причинах такого решения Кальюлайд рассказала в своем интервью журналу Новое Время.

"Нам важно доказать всем тем, кто говорит о Нарве как о новом Крыме, что люди в Нарве такие же эстонцы, как и в других регионах страны. Они просто чаще говорят по-русски, но язык не определяет мышление. Многие украинцы говорят по‑русски, но это не означает, что они действуют, как Владимир Путин, или одобряют его действия", - пояснила президент Эстонии

К тому же, считает Кальюлайд, жителям Нарвы будет интересно увидеть, как работает государственный аппарат, поэтому она намерена впоследствии расширить такую программу на другие регионы Эстонии.

"Когда мы приезжаем в Нарву, Тарту или еще куда‑нибудь, местная пресса держит этот регион в фокусе внимания. Думаю, это помогает решать местные проблемы", - отметила Кальюлайд.

48-летняя президент Эстонии не считает свой опыт уникальным. По ее словам, подобным образом, на регулярной основе поступает и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

"В современном мире политики должны идти к людям и за людьми, быть рядом с ними в критические моменты, поддерживать и убеждать. Это сохраняет доверие как крайне важную ценность сегодня", - убеждена глава эстонского государства.


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