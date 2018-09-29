Пассажиры столкнувшихся поездов метро в Минске: Молчание машиниста бесило больше всего 6 29.09.2018, 11:58

4,474

Минчане, которые оказались в центре событий, описывают ситуацию эмоционально.

Вечером 28 сентября в минском метро произошла остановка движения поездов. Инцидент произошел в час пик, около 17:50 - 18:00.

Вскоре движение было восстановлено, пишет nn.by.

Твиттер-канал метро коротко сообщил, что один из поездов сломался, вместо него выехал резервный.

Тем не менее минчане, которые оказались в центре событий, описывают ситуацию более эмоционально. Из их рассказов следует, что один из поездов остановился из-за поломки посреди перегона. Через несколько минут к нему сзади подъехал другой поезд, и произошло столкновение. По крайней мере очевидцы сообщают о разбитом стекле.

Вот как рассказывают о ситуации пассажиры первого поезда, который остановился на перегоне:

«Был в последнем вагоне электрички … Получил стресс! Слышал приближение следующего поезда, который в нас ударился, там тетя головой ударилась… Хорошо, что он тормозил, поезд тот, так со всей дури смял бы все! Жесть, страшно!»

«Ехала в последнем вагоне неисправного поезда. Уже на «Октябрьской» почувствовала запах, похожий на жженую резину. Между «Октябрьской» и «Площадью Ленина» поезд остановился. Поезд пытался ехать, но только крошечными рывками. Через минут пять услышали звук поезда — ехал следующий поезд. И через секунду резкая и сильная суматоха, звук разбитого стекла и весь вагон в слабом дыму. Судя по всему, в нас просто врезался следующий поезд. До резкого толчка стояли минут 5-8, потом еще столько же. Потом машинист все же решил сказать, что через пару минут поедем, кстати, поехали мы через три минуты… Ехали снова слабыми рывками с толчками. Проехали метра три, и проехали столько же в обратном направлении (назад). Потом я еще раз вперед и так доехали до «Площади Ленина»… Было страшно!»

«Сестра ехала в этом поезде. Упала — побила ногу. В стрессе доехала домой, сейчас лежит. Говорит в поезде была паника, а машинист не сделал ничего, чтобы панику успокоить — никакой информации, ничего».

«Через несколько минут в нас въехал поезд — то есть, не сработала автоматическая система, которая предупреждает, что впереди есть другой поезд. От удара все упали. Я не видела, чтобы кто-то тяжело пострадал, но вот я ударилась головой. Сейчас вызвали «скорую», чтобы зафиксировать, что со мной случилось»

А вот что пишут те, кто ехал во втором поезде:

«Ехал в первом вагоне метро, сразу остановились между станцией «Октябрьская» и «Площадь Ленина», потом двинулись и резко (на мой взгляд) куда-то врезались. Я думал, что в вагон, который был перед нами. Наш вагон немного качнуло, все бы ничего, вот только дышать было нечем, так как в час пик людей очень много, и к тому же никто не понимает, что происходит, в общем хорошо, что хорошо закончилось. Очень плохо что машинист долгое время ничего не говорил и на фоне того, что дышать становилось все сложнее и сложнее, становилось стрёмненько».

«Я ехал, по всей видимости, во «втором» поезде. У нас было что-то подобное: плавно остановились в тоннеле, постояли несколько секунд. Потом поезд тронулся, слегка разогнался, и вдруг РЕЗКО с грохотом остановился. Кто не держался за поручни — полетел на других.

Потом начало вонять чем-то паленым. Запах чем-то напоминал не то тормозные колодки, не то перегретый утюг.

Мне кажется, если бы было именно столкновение, то удар был бы гораздо сильнее. Но вот что бесило, так это молчание машиниста. Кто-то пытался с ним связаться по кнопке — полный игнор. Воздуха действительно в тоннелях маловато».