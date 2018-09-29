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Порошенко: Точно будет принята резолюция ООН по Крыму, где Россию назовут оккупантом

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  • 29.09.2018, 12:09
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Петр Порошенко

Президент Украины рассказал о настроениях в ООН.

Резолюция ООН по Крыму, где Россия будет названа государством, оккупирующим территории Украины, обязательно будет принята, уверен президент Украины Петр Порошенко, сообщает interfax.com.ua.

"Точно будет принята резолюция Организации Объединенных наций – резолюция по Крыму, где Россия будет названа государством, которое оккупирует незаконно украинскую территорию", - сказал он в субботу, выступая в Харькове на открытии 10-го международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы".

Как сообщалось, во время дебатов 73-й сессии Генассамблеи ООН 26 сентября в Нью-Йорке Порошенко призвал Генеральную ассамблею ООН принять резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму.

"Я призываю членов ООН укрепить их усилия с тем, чтобы потребовать соблюдения прав человека на временно оккупированной территории Крыма, приняв соответствующую резолюцию Генассамблеи ООН", - сказал президент Украины.

Он отметил, что с первого дня незаконной оккупации Крыма крымские татары и этнические украинцы подвергаются репрессиям и дискриминации, было зафиксировано множество случаев убийств, пыток, преследований и арестов по сфабрикованным обвинениям.


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