В Беларуси провели уникальную операцию по повторной пересадке сердца 1 29.09.2018, 12:18

Операция длилась 12 часов.

Операция по ретрансплантации сердца впервые проведена в Беларуси. Специалисты называют ее уникальной, так как она дает возможность помогать тем пациентам, которым ранее уже пересаживали сердце.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, мужчине, которому потребовалась повторная пересадка сердца, впервые выполнили трансплантацию в 2013 году. Все это время он жил полноценной жизнью, работал. Недавно у него начала развиваться васкулопатия трансплантата — прогрессирующее сужение коронарных артерий пересаженного сердца.

По данным исследований, через 5 лет после операции данное состояние наблюдается у 30% больных, а через 10 лет его распространенность достигает 50% и является второй по частоте причиной летального исхода.

23 сентября было принято решение провести пациенту повторную пересадку сердца. Как сообщает телеканал «Беларусь 1», операция длилась 12 часов, работали 5 хирургов.

Она прошла успешно, и сейчас мужчина переведен в терапевтическое отделение.

Проведение такой операции для Беларуси — шаг в будущее, говорит главный кардиолог Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси, директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек.

Специалист отмечает, что теперь появилась возможность помогать тем пациентам, которым ранее уже трансплантировали сердца.

Как прогнозируется, в перспективе потребность в этом вырастет: за почти 10 лет практики в РНПЦ выполнено более 300 трансплантаций сердца. Девятилетняя выживаемость — 75%. В будущем этим пациентам может потребоваться повторная операция.