Видеофакт: Самый большой водопад Китая увеличился вдвое 29.09.2018, 12:20

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Водопад Хуангошу разросся до гигантских размеров.

Он разросся из-за длительный дождей в регионе. Редкое зрелище с водопадом Хуангошу было снято на видео.

В Китае самый большой водопад Хуангошу, который с недавнего времени стали именовать "гигантским драконом", увеличился вдвое из-за продолжительных дождей в регионе, сообщает korrespondent.net.

Высота водопада составляет 80 метров, и он - настоящая жемчужина национального парка Гуйчжоу.

Благодаря дождям образовались бурные водные каскады, которые вызвали небывалый интерес среди туристов. Люди были поражены красотой и прозвали водопад "гигантским драконом" именно за его размеры и зрелищность.