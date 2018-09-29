Сегодня – годовщина трагедии в Бабьем Яру 29.09.2018, 12:45

Мир вспоминает массовые расстрелы 29 сентября 1941 года.

Сегодня – 77-я годовщина трагедии в Бабьем Яру в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул недопустимость повторения совершенного нацистами за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру в Киеве преступления, унесшего жизни более 100 тыс. украинцев, евреев, ромов и представителей других народов, сообщает segodnya.ua.

"Бабий Яр – место вечного покоя жертв кровавого нацистского молоха. Это страшное событие никогда не сотрется из нашей памяти, нестерпимой болью отзываясь в наших сердцах. В сердцах каждого, кто понимает – никогда снова не может повториться на земле подобное преступление, унесшее жизни более ста тысяч украинцев, евреев, ромов и представителей других народов.... Вечная память невинно убиенным",- написал Порошенко на своей странице Facebook 29 сентября в связи с 77-й годовщиной трагедии.

Как известно, 9 сентября 1941 года Киев был оккупирован немецкими войсками, а 28 сентября – на улицах столицы было развешено оповещение о том, что все евреи должны явиться в район улицы Мельникова. 29 и 30 сентября 1941 года состоялись первые расстрелы евреев. Всего за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру было захоронено, по разным оценкам, от 100 до 200 тысяч человек. Кроме евреев, там погибли жители Киева других национальностей, члены ОУН и УПА, военнопленные Красной Армии, ромы, а также душевнобольные.