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Егор Шарангович забросил шайбу в первом же предсезонном матче за «Бингемтон»

  • 29.09.2018, 12:57

Белорусский форвард успешно дебютировал в составе АХЛовского клуба.

Фарм-клуб "Нью-Джерси" "Бингемтон Девилз" нанес поражение "Ютике" из системы "Ванкувера" в предсезонном матче — 4:2, сообщает pressball.by.

Белорусский форвард "дьяволов" Егор Шарангович, который дебютировал в составе АХЛовского клуба, забросил шайбу: наш соотечественник реализовал большинство во втором периоде, сделав счет 3:1. Голкипер "Ютики" Иван Кульбаков в поединке не участвовал.


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