В России начались проблемы с хлебом 29.09.2018, 13:16

Производители хлеба бьют тревогу из-за катастрофического роста цен на муку.

Российские производители хлеба столкнулись с резким повышением цен на муку и в ближайшее время начнут поднимать стоимость своей продукции для конечных покупателей. С начала года зерно, идущее на нужды хлебопекарных предприятий, выросло в цене на 40%, сообщил ТАСС исполнительный директор группы компаний "Владимирский хлебокомбинат" Олег Омельченко, пишет finanz.ru.

Такого катастрофического роста цен не было ни разу за последние пять лет, подчеркивает он.

Зерно дорожает вслед за ценами на мировом рынке, а ситуацию внутри страны усугубляет рост стоимости бензина и горюче-смазочных материалов, отмечает заместитель гендиректора ставропольской управляющей компании "АСБ-Агро" Сергей Алтухов.

"Если в прошлом году мы торговали зерном в районе 9 рублей за килограмм, то в этом году средняя цена - в районе 10-11 рублей", - сказал он.

Резкий рост цен происходит сейчас: за последние две недели мелькомбинаты повысили стоимость муки приблизительно на 14%, сообщил Дмитрий Терешков - гендиректор Сибирской хлебной корпорации, одного из крупнейший агрохолдингов за Уралом.

Следствием происходящего станет повышение цен на хлеб и макаронные изделия на 10%, предупреждает он.

Все больше зерна уходит на экспорт. "Сегодня очень хорошая цена, она стимулирует экспорт. Идет наращивание экспорта, во всяком случае, того зерна, которое произвели. Направление <...> основное у нас Турция, Египет, Юго-Восточная Азия. Есть с Индонезией, Вьетнамом контракты, наше зерно уходит туда. Экспорт идет выше прошлого года, цена выросла относительно прошлого года процентов на 40 на пшеницу 3-го, 4-го класса", - говорит министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

"Без муки мы не останемся, резервный запас у страны есть, но цены вверх поползут, это неизбежно", - говорит руководитель частной пекарни в Углегорске (Сахалинская область) Михаил Гарцев.

Зерно уже дорожает из-за того, что изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай в этом году, указывают в ассоциации "Руспродсоюз".

Средние цены на пшеницу выросли как по сравнению с июлем этого года, так и по сравнению с августом прошлого, подчеркивает исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков. Некоторые поставщики уже ведут переговоры с торговыми операторами о том, чтобы пересмотреть закупочные цены.

Цена на муку составляет 30% себестоимости хлеба, соответственно, эти тенденции не могут не отразиться на цене продукта, подчеркивает Востриков.