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«Ъ»: Лукашенко просто стареет

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  • 29.09.2018, 13:21

Российское издание – о саммите в Душанбе.

Корреспондент российского издания "КоммерсантЪ" Андрей Колесников, который является членом кремлевского пула, поделился своими впечатлениями от саммита СНГ в Душанбе.

По его мнению главным событием этого мероприятии стали "те полторы минуты, которые провели вместе по пути на церемонию фотографирования премьер Армении и президент Азербайджана".

Впрочем, не остались без внимания и другие лидеры стран Содружества.

"Ни Лукашенко, ни Нурсултан Назарбаев, ни Эмомали Рахмонов…— нет, ни один из них не изменился за время существования СНГ (а до этого и СССР), как и само СНГ. Люди в таком возрасте не меняются. Просто стареют",- так философски заканчивается статья Андрея Колесникова.


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