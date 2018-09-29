«Ъ»: Лукашенко просто стареет 1 29.09.2018, 13:21

Российское издание – о саммите в Душанбе.

Корреспондент российского издания "КоммерсантЪ" Андрей Колесников, который является членом кремлевского пула, поделился своими впечатлениями от саммита СНГ в Душанбе.

По его мнению главным событием этого мероприятии стали "те полторы минуты, которые провели вместе по пути на церемонию фотографирования премьер Армении и президент Азербайджана".

Впрочем, не остались без внимания и другие лидеры стран Содружества.

"Ни Лукашенко, ни Нурсултан Назарбаев, ни Эмомали Рахмонов…— нет, ни один из них не изменился за время существования СНГ (а до этого и СССР), как и само СНГ. Люди в таком возрасте не меняются. Просто стареют",- так философски заканчивается статья Андрея Колесникова.