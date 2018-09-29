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Израиль о сбитом российском Ил-20: Российских военных предупреждали

  • 29.09.2018, 13:26

Haaretz опубликовал подробную хронологию событий в Латакии.

Израильская газета Haaretz опубликовала хронологию событий перед моментом крушения российского самолета Ил-20 в Сирии, сообщает tvrain.ru.

По информации издания, эти данные были предоставлены Израилем российской стороне.

В материале газеты говорится, что 17 сентября израильские военные получили данные о передаче иранского оборудования для производства ракет в сирийской Латакии. По информации разведки, его планировалось перенаправить в Ливан движению "Хезболла".

В результате Израиль принял решение уничтожить это оборудование. Для этого в воздух были подняты четыре истребителя F-16. Они взлетели с базы на юге страны и, находясь на большой высоте к востоку от Кипра, нанесли удары. Haaretz отмечает, что к моменту начала атаки российский Ил-20 находился в 200 километрах к востоку от израильских самолетов.

Израильская сторона утверждает, что атака в Латакии началась в 21:42 по местному времени, а цель была поражена в 21:50. При этом российские военные были предупреждены о ней в 21:38. В 21:52, пишет Haaretz, сирийская ПВО "вышла из-под контроля" и выпустила 27 ракет в разных направлениях. В 22:05 российский самолет был сбит, при этом F-16 уже находились недалеко от израильского города Хайфа.

Армия Израиля отвергает версию Минобороны России о том, что один из F-16 скрылся за Ил-20. Газета отмечает, что два израильских самолета "летали в разных районах, на разной высоте и с разной скоростью". Израиль утверждает, что Россия должна была знать об этом, поэтому опубликованное Минобороны радиолокационное изображение "просто сфабриковано".

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.


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