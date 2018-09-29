Девушка-водитель: Накипело! Как же надоело хамство на дорогах 7 29.09.2018, 13:36

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Получается, что быть вежливым на белорусской дороге сложно.

Читательница onliner.by Марина старается быть на дороге доброжелательной. Недавно, 27 сентября, в утренний час пик она нашла возможность пропустить машины, которые разворачивались со встречной полосы — всем же нужно ехать. Девушка вроде бы поступила хорошо: действовала добросовестно, внимательно и вежливо — о чем-то таком и говорится в ПДД. А в ответ столкнулась с агрессивной реакцией водителя Mazda. Получается, быть вежливым на дороге сложно?

Это произошло на улице Кижеватова в Минске около 8:40.

— Я ехала в направлении улицы Аэродромной в потоке машин. Впереди другие водители поочередно пропускали тех, кто хотел развернуться со встречной полосы. К тому же я видела, что на перекрестке только-только загорелся красный светофор, а горит он секунд 40—50. Поэтому решила спокойно пропустить пару машин, которые ждали возможности развернуться. Резкого торможения с моей стороны не было, впереди красный свет, почему бы не дать возможность другим водителям совершить маневр, — рассказала девушка.

Действительно, не резко замедлившись, водитель пропустила две машины. Оба водителя моргнули «аварийкой» в знак благодарности. А затем девушку опередил и достаточно резко подрезал водитель Mazda 6, который ехал в попутном направлении. Причем после этого он перестроился в другую сторону и наравне со всеми стоял на светофоре.

— Еще когда я пропускала те авто, водитель Mazda стал мигать мне фарами и сигналить. Я не реагировала. Тогда он меня подрезал. Я видела человека за рулем — парень, он был готов взорваться от возмущения. Наверное, он хотел меня «поучить», увидев, что за рулем девушка, — предположила Марина.

По ее словам, в Минске ей нередко приходилось сталкиваться со стереотипами по отношению к женщинам-водителям, но она старается не обращать на это внимания.

— Все нормально, я успела затормозить, хотя, наверное, могла бы спокойно продолжить движение и даже не пожалеть своей машины, чтобы «учителю» этому было поделом. Но я пожалела себя, свое время. А этот парень «поучил» и быстренько уехал, — рассказала собеседница.

Девушка призналась, что эта ситуация испугала ее и обидела.

— Я же не сделала ничего плохого! Многие притормаживают, чтобы пропустить машины. На светофоре горел красный. Все спешат, но нужно же оставаться людьми. До чего дойдет, если каждый, как баран, будет ломиться во что бы то ни стало вперед? — задается она вопросом. — Накипело, в самом деле! Как же надоело хамство на дорогах, эти «учителя»! У людей нет какой-то водительской этики, ведь на дорогах мы все равны, вне зависимости от марки нашей машины или статуса. Ты ведь не знаешь, как завтра повернется к тебе ситуация, когда ты захочешь развернуться, припарковаться или совершить какой-то маневр, а тебя будут игнорировать или тем более «учить» вождению.

А еще Марина слушает своего мужа, который, очевидно, плохого не посоветует.

— Я расстроилась поначалу, но меня поддержали мои знакомые и мой супруг. Он сказал, чтобы я не обращала на такие моменты внимания, главное, что я сама все сделала правильно. Думаю, такие инциденты не заставят меня изменить мою точку зрения и манеру поведения на дороге. Нужно быть доброжелательнее друг к другу, а не крушить все на своем пути — я в этом уверена, — подчеркнула читательница.