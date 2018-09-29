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В «ДНР» произошел взрыв на съезде компартии

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  • 29.09.2018, 13:46
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Ранен кандидат на пост главы «республики».

На съезде компартии самопровозглашенной «Донецкой народной республики» произошел взрыв неизвестного устройства. Об этом сообщил «депутат народного совета ДНР» Владислав Бердичевский, передает «Новая газета».

По его словам, в результате инцидента пострадали три человека, выходившие из здания. РИА Новости сообщает, что один из пострадавших — кандидат на пост главы «ДНР» Игорь Хакимзянов.

Как сообщают СМИ, взрыв произошел в здании в Куйбышевском районе Донецка на пересечении улиц Хлебодарная и Бакинских Комиссаров.


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