Экономист: К концу года в Беларуси вырастут цены 2 29.09.2018, 13:55

Ситуация с инфляцией напрямую зависит от финансового рынка РФ.

На минувшей неделе белорусский рубль уверенно укреплялся, причем, довольно быстрыми темпами. Прогнозировалось, что эта тенденция сохранится и на текущей неделе. Однако курсы иностранных валют выросли.

Ситуацию для сайта myfin.by комментирует экономический аналитик Алексей Авдонин.

– Белорусский рубль на прошлой неделе несколько откатился на прежние позиции – как и прогнозировалось ранее. Однозначно, ситуация напрямую зависит от финансового рынка России. 14 сентября Банк России повысил процентную ставку на 0,25% – до 7,5%. Это сделано впервые с декабря 2014 года.

Роль внешних факторов

– Основная причина повышения процентной ставки – более высокий уровень инфляционных процессов, чем это ожидалось и прогнозировалось ранее. Сейчас инфляция в России достигает 4%. На 2019 год Банк России в том числе скорректировал прогноз по инфляции – до 5,5%. В 2020 году ожидается некоторое снижение инфляционных ожиданий – до 4%.

Все это говорит о том, что негативные внешние факторы – в первую очередь, вызванные санкциями со стороны Соединенных Штатов Америки, а также негативные процессы на валютных рынках развивающихся стран – сказались на рынке России. Они вынудили Банк России применить более жесткие режимы по стабилизации ситуации на валютном рынке.

Кроме повышения ставки было принято решение об отказе по приобретению валюты на внутреннем рынке в рамках так называемого «бюджетного правила» – когда валюта покупалась в интересах бюджета. Тем самым снизился спрос на валюту, что способствовало некоторому снижению курса доллара по отношению к российскому, т.е. укреплению российского рубля.

Почему вырастет инфляция

– Все эти колебания взаимосвязаны. Они будут оказывать воздействие на экономические процессы внутри Беларуси. До конца года однозначно следует ожидать в Беларуси относительного повышения инфляционных процессов.

Однако на текущий момент Национальный банк и Министерство финансов, Министерство экономики достаточно профессионально справляются с негативными внешними воздействиями. Они быстро реагируют и принимают решения, которые в принципе соответствуют внутреннему спросу на деньги, на регулятивные функции, которые выполняет Нацбанк.

Таким образом, нет сильных негативных процессов в виде резкого роста инфляции или резких колебаний курса доллара или евро по отношению к белорусскому рублю.

Вместе с тем мы видим, что идет повышение стоимости энергоносителей: в первую очередь автомобильного топлива. Все это отражается на расходах предприятий, как следствие – на повышении себестоимости конечной продукции, которую выпускают наши белорусские предприятия.

Это все будет оказывать повышенное инфляционное давление на экономику. Однозначно, что до конца года те темпы инфляции, которые прогнозировались ранее, будут выше.

Поэтому не исключена вероятность повышения процентной ставки Национальным банком до конца текущего года – если ситуация в российской экономике не изменится.

Если угроза санкций возникнет снова…

– Что касается курса доллара в Беларуси, тут все целиком зависит от валютного рынка Российской Федерации. Со стороны Банка России предприняты достаточно жесткие меры по снижению курса доллара по отношению к российскому рублю.

Здесь важным моментом является то, что ситуация на валютном рынке завязана на внешнеполитические факторы, которые определяются в том числе различными санкционными действиями со стороны Великобритании или США. Если вдруг будет снова какой-то информационный вброс о том, что вводятся очередные меры в отношении России, и это будет касаться уже не просто санкций в отношении каких-то предприятий, а санкций в отношении долговых обязательств, то в этом случае вероятность динамики по ослаблению российского рубля может повториться.

И тогда меры, принятые Банком России, будут недостаточными. Возникнет необходимость в более жестких решениях.