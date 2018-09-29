The National Interest: Между Россией и Китаем разгорается конфликт из-за истребителя 1 29.09.2018, 14:12

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РФ обвиняет «союзника» в краже технологии.

Помните истребитель авианосного базирования, скопированный Китаем без разрешения? Так вот, эти самолеты бьются один за другим, но Россия из-за этого не больно-то расстраивается, пишет The National Interest (перевод – inosmi.ru).

Хотя Россия с Китаем теперь не только дружат, но и проводят совместные учения, российский сайт «Спутник» (Sputnik News) недавно опубликовал статью «Китайскому флоту не хватает палубных истребителей, в арсенале лишь проблемный J-15».

J-15 — нелицензионная копия российского палубного истребителя Су-33, представляющего собой модификацию сухопутного Су-27К из 1980-х. Приобретя Т-10К-3, прототип Су-33, у Украины, Китай попытался его «переконструировать».

В описание злоключений J-15 «Спутник» пустился с плохо скрываемым злорадством. «В китайских кругах об истребителе четвертого поколения J-15 редко отзываются с любовью», — пишет российский сайт. «По сообщению издания „Азия таймс" (Asia Times), китайские СМИ пишут о самолете презрительно, называя его „трепыхающейся рыбой" из-за его неспособности эффективно работать с китайских авианосцев, откуда воздушные суда с неподвижным крылом взлетают своим ходом с наклонных пусковых площадок на носу корабля. Возможности J-15 ограничиваются его тяжелым весом и слабостью двигателей. Масса пустого судна в 17,5 тонн значительно превышает средний вес палубных истребителей. Для сравнения, рабочая лошадка США F-18 весит всего 14,5 тонн».

Многие покупатели с «иБей» (eBay) и «Амазон» (Amazon) подтвердят, что бывает, когда покупаешь «нелицензионные» продукты, но здесь возникает вопрос, сколько из этих проблем коренятся в исходной российской конструкции. В любом случае, J-15 уже потерпели так много неудач, что Китай приступил к разработке нового реактивного самолета J-31.

Разобрав недостатки J-15 по пунктам, «Спутник» предоставил слово российского военного эксперта Василия Кашина, который объяснил, почему нельзя копировать чужие самолеты без разрешения.

«Несколько лет назад китайцы решили сэкономить деньги, и вместо того, чтобы закупить у России несколько Су-33 для последующего лицензированного производства в Китае, выбрали прототип Су-33 с Украины», — сообщил Кашин.

«Разработка J-15 потребовала больше времени и денег, чем ожидалось, и первые самолеты оказались более чем ненадежными, — сказал Кашин. — Потратив еще немного времени и денег, китайцы, по-видимому, все же решат имеющиеся проблемы и получат достаточно надежный и мощный истребитель авианосного базирования».

Здесь следует отметить, что Советский Союз, да и постсоветская Россия, тоже имели привычку «перенимать» западные технологии без согласия владельцев — и это касалось всего, начиная атомной бомбой и заканчивая «Шаттлом» и видеоиграми. На самом деле, это сомнительное достижение: по сути, нация расписывается в неспособности внедрять свои собственные технологии.

Учитывая, что теперь такой же привычкой обзавелся Китай, в этом можно усмотреть вселенскую справедливость.