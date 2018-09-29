Профсоюз РЭП разоблачил двойную бухгалтерию в Гомельском райпо 29.09.2018, 14:15

Предприятие навязывало кредиты своим работникам.

Судья суда Советского района Гомеля Наталья Маныкина рассматривает иск бывших работниц сельского магазина в д. Цагельня Гомельского райпотребсоюза Галины Аноховой и Марины Маринчиной о возврате взятых в кредит холодильников и телевизора, которыми их вынудили рассчитаться за недостачу, сообщает «Гомельская весна».

Ответчик предоставил суду справки о размере зарплаты каждой из истиц, размер которой в несколько раз меньше, чем в справках, выданных им же в банк для получения кредитов. Суду ответчик объясняет содеянное «зависшим» компьютером, мол это все она, машина железная, человеческий фактор здесь не при чем. У продавцов иная позиция: с нашими реальными зарплатами нас бы и на порог банка не пустили, - в один голос твердят они.

В суде выяснилось, что взятую в кредит работницами сложнобытовую технику ответчик уже продал и предоставил расчет, согласно которому он ничего бывшим работницам не должен. Главный бухгалтер райпо Ольга Слынко пытается убедить суд в том, рассчитаться имуществом их уговорили именно продавцы, никакого давления на них работодатель не оказывал.

«Сделка по передаче нам взятых в кредит холодильников и телевизора состоялась по обоюдному согласию сторон, значит не противоречит законодательству», - заявила главбух в суде.

Правовой инспектор труда независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который представляет интересы пострадавших работниц в суде заявляет, что Гомельское Райпо и ранее навязывала продавцам кредиты, чтобы покрыть выявленные недостачи.

- Из практики скажу, в наш профсоюз часто жаловались продавцы Гомельского райпо, которым начальство предлагало рассчитаться по недостачам стиральными машинами или мебелью, например. Здесь меняются люди, а проблема постоянных недостач остается. Значит проблема не в работниках», - отметил профсоюзный юрист.

28 сентября рассмотрение этого резонансного дела не закончилось. Суд привлек в дело и остальных продавщиц магазина, чтобы разобраться в хитросплетениях «двойной» бухгалтерии ответчика. Инспектор труда добавил, что его доверительницы намерены поставить перед судом вопрос о признании сделки по передаче сложнобытовой техники бывшему работодателю недействительной и просить суд применить последствия недействительности этой сделки.

Следующее заседание суда назначено на 15 октября.