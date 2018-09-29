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В Барселоне начались столкновения полиции со сторонниками независимости

  • 29.09.2018, 14:20

Полицейский союз организовал сегодня марш по улицам города.

В Барселоне произошли стычки полиции с группой каталонских сепаратистов, которые собрались в знак протеста против очередного марша испанских правоохранителей.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Полицейский союз организовал в субботу марш, чтобы воздать должное сотрудникам Национальной полиции и Гражданской гвардии за их работу на избирательных участках год назад во время референдума о независимости.

В свою очередь организации, поддерживающие независимость Каталонии, организовали свою акцию.

Местный совет заставил организаторов обоих акций изменить маршруты, чтобы избежать конфронтации, но в полдень обе демонстрации закончились фактически в одном месте в центре города.

Сообщается, что стычки начались после того, как один из участником марша за отделение Каталонии бросил фиолетовую краску в человека, который был частью марша в поддержку испанской полиции.

Полиция применила дубинки, чтобы разогнать участников обоих групп и разделить их.

1 октября в Каталонии сторонники независимости планируют отметить годовщину проведения референдума о независимости, который был признан Мадридом незаконным.

Референдум был омрачен сотнями пострадавших после вмешательства испанской национальной полиции и сотрудников Гражданской гвардии.


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