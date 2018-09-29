Соболенко выигрывает у Контавейт на турнире в Ухани 29.09.2018, 14:30

(Обновляется)Белоруска бьется за титул и 470 тысяч долларов.

В финале турнира WTA в Ухани белоруска Арина Соболенко играет с эстонкой Анетт Контавейт.

Победа может сделать белоруску 11-й ракеткой мира, сообщает tribuna.com.

Сейчас белоруска ведет в счете.

14:23. Брейк делает Соболенко! Уау! 3:1 и подавать будет белоруска. Неплохая заявка на сет, но еще рано радоваться, конечно.

14:22. 15:40!

14:21. Ох, какое очко выиграла Соболенко! При счете 15:0 на подаче Контавейт эстонка, казалось, нанесла классный удар. Но Арина достала мяч, а Контавейт из простой позиции не попала в корт.

14:18. 30:30 было на подаче Арины, но белоруска собралась и легко выиграла два розыгрыша. 2:1.

14:14. Контавейт тоже без проблем делает счет 1:1.

14:12. И первый гейм на своей подаче белоруска выиграла. Взяла гейм-поинт при счете 40:30.

14:10. Первой подавать будет Арина Соболенко.