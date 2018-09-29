Соболенко выигрывает у Контавейт на турнире в Ухани
- 29.09.2018, 14:30
(Обновляется)Белоруска бьется за титул и 470 тысяч долларов.
В финале турнира WTA в Ухани белоруска Арина Соболенко играет с эстонкой Анетт Контавейт.
Победа может сделать белоруску 11-й ракеткой мира, сообщает tribuna.com.
Сейчас белоруска ведет в счете.
14:23. Брейк делает Соболенко! Уау! 3:1 и подавать будет белоруска. Неплохая заявка на сет, но еще рано радоваться, конечно.
14:22. 15:40!
14:21. Ох, какое очко выиграла Соболенко! При счете 15:0 на подаче Контавейт эстонка, казалось, нанесла классный удар. Но Арина достала мяч, а Контавейт из простой позиции не попала в корт.
14:18. 30:30 было на подаче Арины, но белоруска собралась и легко выиграла два розыгрыша. 2:1.
14:14. Контавейт тоже без проблем делает счет 1:1.
14:12. И первый гейм на своей подаче белоруска выиграла. Взяла гейм-поинт при счете 40:30.
14:10. Первой подавать будет Арина Соболенко.