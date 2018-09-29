Алексей Арестович: Чепигу будут убирать под видом какой-нибудь бытовой «разборки» 6 29.09.2018, 14:43

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Алексей Арестович

Кремль оказался в сложной ситуации.

В войне в Сирии налицо "крупное изменение". Если до сих пор российская ПВО "не работала по израильтянам", то после сбития Ил-20 они будут это делать. Фактически началось активное противостояние РФ и Израиля с применением боевых средств, которое грозит прямым вооруженным столкновением. Тем не менее, это отнюдь не означает, что Кремль на время отвлечется от Украины.

Рассекреченный русский "турист" "Боширов", он же полковник, герой России Анатолий Чепига вряд ли будет ликвидирован в ближайшие год-два. Если его решат устранить, то выглядеть это будет как бытовой несчастный случай. Но не исключены и другие варианты. Об этом в первой части интервью UAportal рассказал военный обозреватель и блогер Алексей Арестович.

- По вашим оценкам, как будут развиваться события с поставками Россией комплексов С-300 в Сирию? Во что может вылиться конфликт РФ и Израиля? Ведь до последнего времени отношения этих стран были в целом нейтральными.

- Судя по всему, на высшем военно-политическом уровне Россия приняла решение изменить отношение к Израилю. Налицо крупное изменение.

Это изменение заключается в том, что теперь они будут ограничивать налеты Израиля на Сирию. Для реализации этой задачи они начали перебрасывать туда дополнительные силы и средства. В частности, туда прилетело 8, по некоторым данным, 10, новых российских истребителей Су-57. Они считаются самолетами почти последнего поколения.

Речь также идет о возможном разворачивании одного или двух полковых комплектов С-300. Особые усилия они сейчас вкладывают в интеграцию своей системы ПВО с сирийской. Потому что сбитие Ил-20 считается досадной ошибкой, допущенной именно потому, что были пробелы в интеграции сирийских и российских ПВО.

Раньше, когда Израиль совершал налеты – а он совершает их регулярно на объекты иранской и сирийской инфраструктуры, - российская ПВО не работала по израильтянам. Работала только сирийская. Теперь россияне собираются работать по израильтянам, но, как я понял, пока речь идет не о применении ракет по ним, а, например, о таких вещах как радиоэлектронное подавление. То есть они будут вести радиотехническую разведку и давить средствами радиоэлектронной борьбы израильскую авиацию.

То есть это уже активное противостояние с применением непосредственно боевых средств. Но учитывая, что это зона высокого риска, это противостояние очень быстро может перейти в состояние прямого вооруженного столкновения.

Ясно, что это не будет полномасштабная война России и Израиля, но какие-то самолеты могут быть сбиты.

- Как в этой ситуации поведет себя Израиль?

- У них есть технические возможности обойти все эти российские вещи, им нужно политическое решение. Ну и вот, на днях правительство заявило, что бомбежки будут продолжены. И там уже вопрос в технических и военных решениях.

Но им будет гораздо сложнее это делать. Они будут стягивать туда все большие силы и средства. Короче говоря, ситуация обостряется.

- Не совсем понятен мотив Кремля. Зачем они идут на обострение?

- Они не идут на обострение. Они идут на то, чтобы сохранить свое влияние в Сирии.

У Асада армия слабенькая, и основные задачи там решает иранский наземный персонал – наемники или просто иранская армия. А сверху прикрывают российские самолеты. Главной силой сирийской коалиции является российская авиация.

Получается, что Россия находится в очень неприятном положении, когда бомбят ее союзников в Сирии, а они ничего не делают, формально отвечая за ПВО. Это сильно не улучшает отношения с союзниками. Это не может долго продолжаться. Рано или поздно это дойдет до состояния, когда союз прекратится. России скажут: "Да пошли вы! Когда нас регулярно бомбят, вы ничего не делаете. За кого мы тут играем?"

А они хотят сохранить долгосрочное влияние в Сирии, поэтому вынуждены принимать меры.

- Можно ли говорить о том, что сейчас Кремль переключает свое внимание на Сирию с Украины, и нам будет немного спокойнее?

- Нет, нельзя говорить. Кремль давно уже управляет двумя конфликтами. Наоборот, они могут захотеть потренироваться в оперативном управлении двумя конфликтами на разнесенных театрах военных действий. Так что это никак не отразится на нас.

- "Русский турист" "Боширов" рассекречен. Оказалось, что его фамилия Чепига, что он полковник, герой России и участник "миротворческой миссии" на Донбассе. Как вы думаете, какая судьба его ждет? Как обычно поступают с такими персонажами в России? В "расход"? Или еще одного героя дадут? Или на пенсию?

- Скорее всего, его не выдадут. И "расходовать" не будут – по крайней мере, прямо сейчас. Через год или два, может быть, он и погибнет в катастрофе – когда эта история поутихнет и станет неинтересной. В ближайшее время ему ничего не грозит.

Если его и будут убирать, то под видом какой-нибудь бытовой разборки.

Убить его сейчас – это поднять огромный резонанс и признать, что Скрипаля отравили все-таки россияне, и теперь убирают свидетелей.

А может быть, наоборот, в пику его сделают депутатом Госдумы. Но опять же – как Боширова или как Чепигу? Тут тоже вопрос. Луговой хоть со своим паспортом ездил в Лондон, когда травил Литвиненко, а этот двойной товарищ.

Сейчас еще и второго расшифруют. Это длинная история.