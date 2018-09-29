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Блогер Сергей Петрухин забрал у милиции свою технику

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  • 29.09.2018, 14:51
Сергей Петрухин

«Проверяли» компьютер и смартфон ровно два месяца.

Технику забрали у блогера Сергея Петрухина 27 июля, сообщает «Брестская газета». В тот день он вышел из дома, чтобы вынести мусор и пойти на встречу с ребенком. «Народного репортера» встретили у подъезда сотрудники Ленинского РОВД города Бреста.

«Они начали мне зачитывать постановление прокурора на осмотр моего жилища и прочих помещений, но не давали мне его в руки, хотя я на этом настаивал. Сказали, что это для служебного пользования. А потом позвали свидетелей, чтобы при них прочитать мне это постановление», – рассказал «БГ» Сергей Петрухин.


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