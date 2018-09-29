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Завтра в Беларуси снова подорожает бензин

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  • 29.09.2018, 14:56
  • 1,668

Автомобильное топливо повысится в цене на одну копейку.

Это восемнадцатое изменение цен на топливо в этом году.

С воскресенья стоимость топлива на автозаправках увеличится на одну копейку, сообщает «Белнефтехим».

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,37 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,45 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,66 рубля. Дизельное топливо будет стоить 1,45 рубля.

Напомним, в последний раз цена на топливо менялась 23 сентября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.


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