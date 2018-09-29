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Власти Македонии признают результат референдума о смене названия при любой явке

  • 29.09.2018, 14:59

Плебисцит пройдет 30 сентября.

Власти Македонии объявят легитимным результат референдума о смене названия страны даже в случае низкой явки 30 сентября.

Об этом сказал заместитель премьер-министра Македонии по европейским делам Бужар Османи, сообщает Euractiv.

Османи сказал, что он настроен оптимистично и что в поддержку соглашения с Грецией есть политическая воля абсолютного большинства граждан всех этнических групп.

В то же время он отметил, что явка не имеет ключевого значения.

"Все условия будут соблюдены, явка и большинство. Но цель референдума заключается не в том, чтобы проверить технический и логистический процесс, как подготовлена страна, чтобы заставить граждан голосовать, а проверить волю большинства граждан на референдуме", - сказал Османи.

"Абсолютное большинство граждан, которые выйдут на голосование в воскресенье, проголосуют за членство в НАТО и ЕС, выполнив соглашение Македонии и Греции", - добавил он.

Османи напомнил, что во время президентских выборов 2009 года было внесено изменение в закон, чтобы привести порог явки к 40%, потому что многие македонцы живут за пределами страны.

Тогда нынешний президент Гйорге Иванов был избран во втором туре с 42,6% явки.

"Мы дали легитимность главе государства с 40% явки. Я думаю, что другие процессы в стране могут получить легитимность с меньшим порогом явки избирателей", - сказал Османи.


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