Что изменится в Беларуси с 1 октября 11 29.09.2018, 15:22

4,189

Нас ожидают новые тарифы, цены и комиссия.

В октябре нас ожидает не только долгожданное начало отопительного сезона, которое немного изменит жизнь к лучшему, но и еще много чего «интересного», пишет «Витебский курьер».

1. В Витебской области начнут прививать от гриппа

Для этого сформируют 30 прививочных бригад, которые, в том числе, будут выезжать на предприятия. Как рассказали «Витьбичам» в Витебском зональном центре гигиены и эпидемиологии, чтобы обеспечить противоэпидемическую безопасность, нужно привить как минимум 40% жителей Витебска и района.

2. Тарифы Velcom подорожают

В сентябре оператор уже повышал тарифы, а с 1 октября стоимость абонентской платы некоторых тарифных планов фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов в среднем увеличится на 5%. Для клиентов Витебской и Гомельской области унифицируют плату за смену тарифного плана. Кроме того, 1 октября завершится период действия рекламной акции «Копеечка».

3. Вводится комиссия за некоторые платежи в ЕРИП

Комиссия в размере 1 рубль будет начисляться при каждом платеже за обучение, парковку, услуги интернета. Бесплатно платежи можно будет совершать с помощью сервисов интернет-банкинга, М-банкинга, инфокиосков. За оплату коммунальных услуг, городского телефона, а также налоги, сборы, пошлины, штрафы, благотворительность комиссия взиматься не будет. Начисление комиссии не коснется ветеранов Великой Отечественной войны.

4. Поднимется ставка первого разряда

Планируется, что тарифная ставка первого разряда для работников бюджетных организаций вырастет на 4,4% — с 34 до 35,5 рублей.

5. Увеличатся экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Экспортные пошлины повысятся на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет БелТА. До этого 1 сентября снижались ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категории выработанных из нее товаров.

6. Подорожают 20 марок сигарет

По информации Министерства по налогам и сборам цены увеличатся на сумму от 2 до 10 копеек, подорожание коснется сигарет марок Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nanokings Blue, Pall Mall Nanokings Silver, Pall Mall Demi Blue, Pall Mall Demi Azure, Rothmans Nano Blue, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Silver, Rothmans Demi Click Amber, Rothmans Demi Click Purple, Форт, Форт 7, Форт Слим, LD Red, LD Blue, Camel Compact Filters, Camel Compact Blue, Winston XS Purple Impulse.