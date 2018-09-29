В Кельне проходят массовые протесты против приезда Эрдогана 29.09.2018, 15:26

Фото: AFP

В акции участвуют более тысячи человек.

В Кельне незадолго до прибытия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана началась акция протеста против его визита, cообщает dw.com.

Более 1000 человек собрались утром в субботу, 29 сентября, на берегу Рейна в центре города. Как и днем ранее в Берлине, акция проходит под лозунгом "Erdogan not Welcome". Некоторые участники скандируют: "Эрдоган - террорист". По данным полиции, митинг проходит мирно, серьезных инцидентов не зафиксировано.

По данным телекомпании WDR, в акции участвуют около 1200 человек - значительно меньше ожидаемого. Предполагалось, что участников будет до 10 тысяч.

Die Proteste gegen den türkischen Präsidenten Erdogan sind kleiner als erwartet. In Köln-Deutz sind es etwa 1.200 Demonstranten. Erwartet worden waren bis zu 10.000 Teilnehmer. #koeln2909 pic.twitter.com/4hnIZJvAT4 — WDR aktuell (@WDR) 29 сентября 2018 г.

Как ожидается, президент Турции приземлится в аэропорту Кельн-Бонн после завтрака в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). На территории аэропорта состоится его встреча с премьер-министром земли Северный Рейн - Вестфалия Армином Лашетом (Armin Laschet). Планировалась, что она пройде во дворце Ван неподалеку от аэропорта, но собственник дворца запретил проводить ее.

Открытие мечети в Кельне

Вечером Эрдоган будет присутствовать на открытии крупнейшей европейской мечети в Кельне. Накануне власти города отменили крупную публичную акцию у здания мечети, обосновав это решение соображениями безопасности. Турецко-исламский союз религиозных учреждений в Германии (DITIB) не предоставил удовлетворяющую городские власти концепцию обеспечения безопасности этого мероприятия. По прогнозам DITIB, на акции около мечети ожидалось около 25 тысяч человек. "Такое огромное скопление людей мы просто не можем допустить", - заявила обер-бургомистр города Хенриетте Рекер (Henriette Reker).

Президент Турции находится в ФРГ с трехдневным государственным визитом. В Берлине в пятницу сотни людей вышли на митинг протеста против визита Эрдогана. На площади Потсдамер-платц участники акции "Erdogan not Welcome" держали в руках транспаранты с критикой военных операций Турции в Сирии. На одном из плакатов слова "турецкая демократия" были написаны на фоне решетки. 28 сентября Эрдогана приняли Ангела Меркель и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).