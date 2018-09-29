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В Гомеле рабочий предприятия упал с крыши и погиб

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  • 29.09.2018, 15:32
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Проводится проверка.

На территории предприятия ОАО «Гомельагросервис» плотник снимал шифер с кровли здания. В какой-то момент 53-летний мужчина провалился вниз и упал с пятиметровой высоты, сообщает gomel.today.

Как сообщает «Де-Факто», пострадавшего доставили в областную клиническую больницу, но, несмотря на все усилия медиков по спасению жизни мужчины, он скончался.

Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии. Назначен ряд экспертиз.


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