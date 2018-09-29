Сербия привела армию в полную боеготовность из-за Косово 29.09.2018, 15:36

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Кососвский спецназ занял позиции на севере республики.

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести Вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа, передает агентство Танюг со ссылкой на администрацию Вучича (перевод – ria.ru.

"Приказ передан начальнику Генштаба армии Сербии", — сообщает агентство.

В полную боеготовность приведены также все специальные и особые подразделения МВД.

Ранее около 60 бойцов специального подразделение МВД республики Косово ROSU заняли позиции вблизи аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологии и спорта вблизи плотины на севере края.

ГЭС "Газиводе" находится под контролем Белграда. Как заявлял Вучич, в последние годы сербские власти вложили в инфраструктуру, объекты и плотину его аккумуляционного озера около двух миллионов евро.