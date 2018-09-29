Как 15 лет назад Россия попыталась захватить украинский остров Тузла 2 29.09.2018, 15:57

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Конфликт по поводу принадлежности острова в Керченском проливе стал пробной войной со стороны РФ.

Ровно 15 лет назад, 29 сентября 2003 года, Россия начала активную фазу строительства дамбы к украинскому острову Тузла. За считанные дни это событие переросло в крупнейший кризис российско-украинских отношений на тот момент, пишет журналист Инна Семенова для «Нового времени».

"Конфликт по поводу принадлежности острова Тузла в Керченском проливе стал пробной войной со стороны России", - заявил в 2015 году экономист Андрей Илларионов, экс-советник российского президента Владимира Путина, представляя в Атлантическом совете США свой доклад о многолетней подготовке Москвы к аннексии Крыма.

Владимир Путин на острове Тузла в 2016 году - в ходе сооружения там опор Керченского моста

Фото: epa / upg

Сегодня на острове Тузла стоят опоры Керченского моста, построенного Россией и открытого в мае 2018 года. Однако 15 лет назад Украине удалось отстоять свою территорию. НВ напоминает, как это было.

Что представляла собой Тузла на момент конфликта

Остров Тузла вошел в состав Украины вместе с Крымом в 1954 году по решению президии Верховного совета СССР. Сам остров появился в 1925 году: сильный шторм размыл косу на Таманском полуострове РФ, в результате чего образовался отдельный небольшой кусочек суши длиной около 6,5 км и шириной 500 м. В 1941 году этот новообразованный остров был передан в состав Крымской АССР и позже вместе с ней стал частью Украины.

Граница оставляет за Украиной судоходную часть Керченского пролива

Скриншот телеканала ICTV

До того, как осенью 2003 года Тузла стала объектом территориальных претензий России, остров никогда не фигурировал в большой политике. 15 лет назад там проживало всего около 30 семей, преимущественно рыбаков – такие данные озвучил Сергей Куницын, глава Совета министров Автономной Республики Крым, на заседании украинского парламента 22 октября 2003-го.

Особенность ситуации заключалась также в том, что от Крыма (территория Украины) Тузлу отделяет судоходный канал, а от Таманского полуострова (территория РФ) – мелководный, подходящий лишь для прохода небольших рыболовецких лодок.

Какие действия предприняла Россия

С 20-х чисел сентября 2003 года РФ без предупреждения начала подготовительные работы к сооружению насыпной дамбы, которая должна была соединить Таманский полуостров с Тузлой, то есть фактически сделать украинский остров частью материковой России.

Активная фаза строительства началась 29 сентября и продолжалась вплоть до урегулирования конфликта 23 октября. Работы вели сверхвысокими темпами. По данным ВМС Украины, за сутки с российской стороны разгружали до 700 грузовиков с необходимыми материалами, строители работали в три смены. В день сооружали около 150 м дамбы.

Кроме того, с началом строительства дамбы Россия активизировала свою военную активность в регионе. В территориальные воды Украины, близ Керчи, входили боевые корабли Новороссийской военно-морской базы, а российские морские пехотинцы и десантники начали учения с боевой стрельбой на Таманском полуострове.

Чем Москва аргументировала строительство дамбы

Одновременно в информационном поле России широко распространялось утверждение, что Тузла является исконной частью российской территории, а потому ее возврат законен и обоснован.

В противовес документам, подписанным в 1940-50-е годы, Москва отказывалась признать Тузлу островом, настаивая на том, что это коса и что Украине была передана лишь континентальная часть Крыма.

"Это косичка, действительно, коса, ленточка песка, […] которая уходит далеко в море, вот и все, просто сейчас она восстанавливается, ее соединение с Таманским полуостровом. Работа идет, поднимается ее уровень над уровнем моря, это совершенно законного рода вид работ", - заявлял в октябре 2003 года в эфире Эхо Москвы Дмитрий Рогозин, на тот момент председатель комитета Госдумы по международным делам.

Россия также требовала совместного использования Азово-Керченской акватории и соглашалась установить границу с Украиной лишь по дну, но не по воде.

В то же время украинская сторона категорически возразила против позиции России. Киев настаивал на том, что согласно действующим договорам и международному праву госграница проходит между Тузлой и Таманским полуостровом РФ. Таким образом, Тузла безоговорочно являлась частью украинской территории - как и судоходная часть Керченского пролива между Крымом и Тузлой.

Как отреагировал Киев

Беспрецедентные действия России вызвали однозначную негативную реакцию даже в разобщенной на тот момент украинской политической среде (события происходили за год до президентских выборов 2004 года и Оранжевой революции). Строительство дамбы к Тузле было расценено как прямая угроза территориальной целостности Украины.

Общественный протест в Киеве против попытки аннексии Тузлы в 2003 году

Фото: ЕРА

"Тузла сегодня – это не просто провокация, это предупреждение Европе. И это требование осознания гражданами Украины необходимости пробуждения самосознания", - заявлял тогда Борис Тараюск, глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции.

Украинская сторона направила ноту протеста в МИД России и стянула к Тузле дополнительные силы. На острове разместили усиленный контингент пограничников, переоборудовали пограничный пост и начали срочной сооружение пограничной заставы.

К месту конфликта привели корабли и катера украинских военно-морских сил.

"Керченский полк Национальной гвардии [...] развернул свои реактивные установки на боевых позициях", - напоминает о событиях 15-летней давности ВМС Украины. Украинские военные были готовы открыть огонь в случае нарушения госграницы.

Чем завершился конфликт

Леонид Кучма, президент Украины на тот момент, прервал свой визит в Латинскую Америку и срочно вернулся в Украину, чтобы найти решение конфликта. Кроме того, он демонстративно проконтролировал сооружение украинского пограничного поста на Тузле и осмотрел в бинокль строительство российской дамбы. Глава МИД Украины Константин Грищенко пытался урегулировать конфликт в ходе переговоров в Москве 6 октября.

Президент Украины Леонид Кучма на острове Тузла в 2003 году

Скриншот телеканала ICTV

22 октября, когда российским строителям оставалось около 100 м до украинской границы, Верховная Рада провела специальное заседание по кризису вокруг Тузлы. Выступая на этом заседании, крымский премьер Куницын признал ситуацию критической и назвал ее "моментом истины" в отношениях с Москвой.

"Хочу вам сказать, что до экзамена на зрелость российско-украинских отношений на данную минуту осталось немногим более 100 метров. [...] Как должны действовать завтра украинские пограничники - пацаны, которые там стоят, если произойдет пересечение государственной границы? [...] Мы на пороге момента истины. Завтра дамба будет на российско-украинской границе, и мы все должны отдавать себе отчет, что надо принимать решение", - обратился он к депутатам.

На следующий день, 23 октября 2003 года, Кучма провел прямые переговоры с Путиным, после чего строительство дамбы было остановлено. Об окончательном прекращении строительства в ноябре договорились премьер-министры Украины и России.

Однако несмотря многочисленные двусторонние консультации, прошедшие в следующие годы, Москва так и не сочла решенным вопрос о госгранице и разделе акватории Керченского пролива.

Аннексия Тузлы в 2018 году

В апреле 2018 года так называемое правительство аннексированного Россией Крыма приняло решение передать в собственность РФ земельный участок на острове Тузла площадью более 6,5 тыс. кв м.

В ответ украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц осудило этот шаг и призвало международное сообщество не признавать факт передачи России части острова Тузла.

Экс-министр иностранных дел Константин Грищенко в комментарии Радио НВ заявил, что Тузла остается украинской и подобные действия так называемого совета министров Крыма не будут иметь никаких правовых последствий с международной точки зрения.

"После аннексии Крыма ситуация по острову Тузла остается в принципе такой же, как и с Крымом – незаконная аннексия. Все!" - резюмировал Грищенко, участвовавший в урегулировании ситуации вокруг Тузлы в 2003 году.