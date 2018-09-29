закрыть
29 сентября 2018, суббота, 17:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

«Это хороший способ сэкономить»

  • 29.09.2018, 16:05
  • 1,002

Зачем бобруйчане берут и отдают вещи даром.

Качественную вещь по-прежнему можно не только купить, но и получить бесплатно. Если вы готовы пользоваться вещами, которые уже были в употреблении, то вы можете взять необходимое у людей, которые готовы отдать ненужное.

Такие люди объединяются в интернете в сообщества и делятся вещами. «Вечерний Бобруйск» побеседовала с бобруйчанами-«дарителями» и с администратором одного из таких обществ и выяснила, зачем отдавать вещи даром.

Механика обмена проста: вы пишете текст о том, что хотите отдать, прикрепляете фото вещи и свои контакты. Посетители сообщества просматривают объявления и откликаются на заинтересовавшие. Обычно тот, кто хочет забрать вещь, приезжает к владельцу за ней. Можно договориться и на другие условия, но самое главное – это безвозмездность. Все это работает на некоммерческой основе и доброй воле. Отдают и забирают все, начиная от коробок с детским питанием и овощей с огорода и заканчивая стиральными машинами, строительными материалами и мебелью.

Бобруйчанка Юлия Потапова сейчас в декретном отпуске, воспитывает сына Тимофея и уже полгода является администратором одного из городских сообществ «отдам даром» в социальной сети.

– Около года назад узнала о том, что можно вот так обмениваться вещами. Покопавшись в Интернете, я выяснила, что такой принцип работает в русле так называемой шеринг-экономики: это когда люди вместе пользуются товарами и услугами. То есть вместо того, чтоб покупать вещь, которая нужна на время, можно взять ее у другого человека, попользоваться и потом отдать другому, своего рода «из рук в руки».

Юлия Потапова
Фото: bobruisk.ru

Юлия уверена, что благодаря такому принципу много хороших вещей не выбрасываются на свалку, а продолжают служить людям.

– Я отдавала большого мишку, обладателем которого стал маленький мальчик (по словам его бабушки, он был очень рад новому другу). Отдавала диски, зарядки для телефонов, бижутерию, – рассказывает Юля. – Также разгружала и свой гардероб, отдавала пару штанов, кофты.

Забирала девушка детские игрушки и одежду для сына, но потом, когда вещи становились не нужны, тоже отдавала их даром.

Мишка, которого отдавала Юлия
Фото: bobruisk.ru

– Мое воспитание мне бы не позволило сначала у человека забрать даром, а после нажиться на этом, поэтому отдавала тем, кому было нужнее.

Девушка считает, что такой принцип помогает многим людям сэкономить, ведь не у всех заработок позволяет постоянно приобретать новые вещи.

– Сейчас я не беру то, что публикуется у нас, потому что считаю это несправедливым по отношению к подписчикам. Но по-прежнему отдаю ненужное. В нашей группе отдают все подряд: недавно, например, предлагали газовую плиту и щенков.

Такую плиту предлагали даром еще в понедельник 24 сентября
Фото: bobruisk.ru

Юля считает, что это «здорово» – отдавать ненужные вещи просто так:

– К сожалению, я часто сталкиваюсь с людьми, которые обещают вещь даром, а на самом деле продают или требуют что-то взамен. – рассказывает девушка. – Это обман, продавать нужно в другом месте. Хорошо, что есть люди, которые готовы отдать вещи или поделиться урожаем за просто так, а не за деньги или какие-либо вкусняшки.

Бобруйчанка Анастасия Мазевкина поделилась своим опытом обмена вещами и рассказала о наглых покупателях:

– Я отдавала «стенку», два дивана, кресла и шкаф. Просто внезапно решили купить новую мебель детям, а старую деть было некуда, а выбрасывать жалко.

Анастасия считает, что сейчас легче отдать вещь просто так, чем продавать.

– Люди обнаглели, не хотят отдавать даже самую символическую сумму, постоянно сбивают цену, да еще и просят, чтоб мы привезли им, покупателям, мебель, – продолжает Анастасия. – У нас уже так было, когда кухню старую пытались продать. А когда отдаешь даром, забирают те, кому на самом деле нужны вещи, они более вежливые и пунктуальные, таким хочется помочь. Я даже специально кое-что придержала для одной вежливой девушки, пока она машину для перевозки искала, потому что видно было, что ей действительно нужно. Буду и дальше отдавать вещи, но стараюсь смотреть, чтоб люди были, например, из многодетных семей.

Бобруйчанин Валерий Пархамович тоже часто берет вещи даром через соцсети:

– Я отдаю и забираю в основном одежду и иногда технику. Думаю, это хороший способ сэкономить, да и еще можно другим помочь. Если поискать, даром можно найти действительно полезную и в хорошем состоянии вещь, за которую в магазине придется раскошелиться.

Валерий Пархамович
Фото: bobruisk.ru

популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич