«Это хороший способ сэкономить» 29.09.2018, 16:05

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Зачем бобруйчане берут и отдают вещи даром.

Качественную вещь по-прежнему можно не только купить, но и получить бесплатно. Если вы готовы пользоваться вещами, которые уже были в употреблении, то вы можете взять необходимое у людей, которые готовы отдать ненужное.

Такие люди объединяются в интернете в сообщества и делятся вещами. «Вечерний Бобруйск» побеседовала с бобруйчанами-«дарителями» и с администратором одного из таких обществ и выяснила, зачем отдавать вещи даром.

Механика обмена проста: вы пишете текст о том, что хотите отдать, прикрепляете фото вещи и свои контакты. Посетители сообщества просматривают объявления и откликаются на заинтересовавшие. Обычно тот, кто хочет забрать вещь, приезжает к владельцу за ней. Можно договориться и на другие условия, но самое главное – это безвозмездность. Все это работает на некоммерческой основе и доброй воле. Отдают и забирают все, начиная от коробок с детским питанием и овощей с огорода и заканчивая стиральными машинами, строительными материалами и мебелью.

Бобруйчанка Юлия Потапова сейчас в декретном отпуске, воспитывает сына Тимофея и уже полгода является администратором одного из городских сообществ «отдам даром» в социальной сети.

– Около года назад узнала о том, что можно вот так обмениваться вещами. Покопавшись в Интернете, я выяснила, что такой принцип работает в русле так называемой шеринг-экономики: это когда люди вместе пользуются товарами и услугами. То есть вместо того, чтоб покупать вещь, которая нужна на время, можно взять ее у другого человека, попользоваться и потом отдать другому, своего рода «из рук в руки».

Юлия Потапова

Фото: bobruisk.ru

Юлия уверена, что благодаря такому принципу много хороших вещей не выбрасываются на свалку, а продолжают служить людям.

– Я отдавала большого мишку, обладателем которого стал маленький мальчик (по словам его бабушки, он был очень рад новому другу). Отдавала диски, зарядки для телефонов, бижутерию, – рассказывает Юля. – Также разгружала и свой гардероб, отдавала пару штанов, кофты.

Забирала девушка детские игрушки и одежду для сына, но потом, когда вещи становились не нужны, тоже отдавала их даром.

Мишка, которого отдавала Юлия

Фото: bobruisk.ru

– Мое воспитание мне бы не позволило сначала у человека забрать даром, а после нажиться на этом, поэтому отдавала тем, кому было нужнее.

Девушка считает, что такой принцип помогает многим людям сэкономить, ведь не у всех заработок позволяет постоянно приобретать новые вещи.

– Сейчас я не беру то, что публикуется у нас, потому что считаю это несправедливым по отношению к подписчикам. Но по-прежнему отдаю ненужное. В нашей группе отдают все подряд: недавно, например, предлагали газовую плиту и щенков.

Такую плиту предлагали даром еще в понедельник 24 сентября

Фото: bobruisk.ru

Юля считает, что это «здорово» – отдавать ненужные вещи просто так:

– К сожалению, я часто сталкиваюсь с людьми, которые обещают вещь даром, а на самом деле продают или требуют что-то взамен. – рассказывает девушка. – Это обман, продавать нужно в другом месте. Хорошо, что есть люди, которые готовы отдать вещи или поделиться урожаем за просто так, а не за деньги или какие-либо вкусняшки.

Бобруйчанка Анастасия Мазевкина поделилась своим опытом обмена вещами и рассказала о наглых покупателях:

– Я отдавала «стенку», два дивана, кресла и шкаф. Просто внезапно решили купить новую мебель детям, а старую деть было некуда, а выбрасывать жалко.

Анастасия считает, что сейчас легче отдать вещь просто так, чем продавать.

– Люди обнаглели, не хотят отдавать даже самую символическую сумму, постоянно сбивают цену, да еще и просят, чтоб мы привезли им, покупателям, мебель, – продолжает Анастасия. – У нас уже так было, когда кухню старую пытались продать. А когда отдаешь даром, забирают те, кому на самом деле нужны вещи, они более вежливые и пунктуальные, таким хочется помочь. Я даже специально кое-что придержала для одной вежливой девушки, пока она машину для перевозки искала, потому что видно было, что ей действительно нужно. Буду и дальше отдавать вещи, но стараюсь смотреть, чтоб люди были, например, из многодетных семей.

Бобруйчанин Валерий Пархамович тоже часто берет вещи даром через соцсети:

– Я отдаю и забираю в основном одежду и иногда технику. Думаю, это хороший способ сэкономить, да и еще можно другим помочь. Если поискать, даром можно найти действительно полезную и в хорошем состоянии вещь, за которую в магазине придется раскошелиться.