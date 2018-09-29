Появилось фото Олега Сенцова из больницы 3 29.09.2018, 16:16

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Российские тюремщики опубликовали фотографию украинского режиссера во время медосмотра.

Пресс-служба Управления федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовала фото осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, которое было сделано во время обследования 28 сентября, пишет korrespondent.net.

"28.09.2018 осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов", - говорится на сайте УФСИН.

Фото: 89.fsin.su

"Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову проведена коррекция лечения", - добавили там, не приводя деталей такой коррекции.

Как сообщалось, 14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских заключенных. За эти почти три месяца он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.