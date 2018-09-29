Как гродненец живет на $60 в месяц 2 29.09.2018, 16:43

Фото: vgr.by

Евгению Милевскому всего 39 лет.

Почти 20 из них он инвалид третьей группы. Часть ноги Евгений Милевский потерял после бытовой драки. А три года назад у мужчины возникли проблемы с пищеварением, и теперь он получает питание через трубку в желудке. Он не может работать и живёт на пенсию. В редакцию «Вечернего Гродно» Евгений обратился с просьбой помочь изменить группу инвалидности.

«Я сам виноват в том, что со мной произошло»

— Я стал инвалидом в 98-м году. Жена торговала спиртом и постоянно была навеселе. Из-за этого мы часто ругались, и однажды это закончилось вот так, — рассказывает Евгений, показывая на ногу. — Она ударила меня ножом, перерезала сухожилие и нерв. Меня забрали в больницу, предложили написать заявление в милицию, но разве я мог так с ней поступить?

Сохранить ногу врачам не удалось: вскоре началась гангрена. Мужчина лишился сначала пальцев, а потом и голени. Три года назад из-за употребления некачественного алкоголя Евгений получил ожог верхних пищеварительных путей. Теперь он питается через внешнюю трубку, вставленную в желудок. Свою вину в случившемся признаёт.

— Я сам виноват в том, что произошло со мной после ампутации. По профессии я столяр-станочник, до операции работал на одной из гродненских ПМК. Без ноги ещё мог работать, пытался найти место через центр занятости... Супруга умерла в том же году, когда случилась эта беда, — прячет глаза Евгений. — Я сдался, сам усугубил своё положение. Но это в прошлом, сейчас хочу нормально дожить оставшиеся годы.

Главное — рассчитаться с государством

У мужчины бессрочная третья рабочая группа инвалидности. После выхода из гастрологического отделения больницы Евгения на врачебно-консультационную комиссию (ВКК) и последующую МРЭК так никто и не направил. По словам мужчины, на текущем этапе его лечение закончено, никаких альтернатив или программ реабилитации ему не назначали.

— Хотелось бы питаться по-человечески. С такими проблемами ведь ни с кем за стол не сядешь, — грустно разводит руками Евгений. — Даже чай или кофе организм не всегда принимает. О еде и говорить нечего: большинство привычных продуктов для меня теперь табу. Питаюсь супами, кашами, перемолотыми консервами.

Чуть больше 120 рублей пенсии Евгений умело растягивает на месяц. Сначала платит за квартиру, иначе останется без горячей воды и света, как случилось зимой, когда он заболел. Остальное идёт на еду и лекарства. Для Евгения главное — рассчитаться с государством. В долг не берёт: хватает помощи от сестры, соседей и прихожан ближайшей церкви.

— Кто-то поможет банкой супа, кто-то упаковкой крупы или консервами. Сестра приезжает, убирает по дому. Ей самой тяжело в одиночку двоих детей поднимать. Но благодаря ей от соцработника отказался: зачем, если справляемся? В магазин хожу сам, рюкзак на плечи — и никаких пакетов не надо.

Евгений перемещается на костылях. Протез, полученный около семи лет назад, стоит без дела. По словам инвалида, он оказался слишком тяжёлым, с ним двигать культёй сложнее, и даже после неоднократных корректировок сильно натирает и травмирует ногу.

Соседи не осуждают, а жалеют

Евгения знает весь двор, с ним охотно здороваются окрестные ребятишки — инвалид часто выходит на свежий воздух. Соседи знают, что раньше он злоупотреблял спиртным, но не осуждают, а жалеют.

— Я был уверен, что у него вторая группа. Половины ноги нет, ограничения движения налицо, а у него третья, да ещё и рабочая, — недоумевает сосед Евгения, который вышел на прогулку с детьми. — Кому он как работник нужен?

Нынешнюю добропорядочность мужчины подтверждает соседка.

— Он денег ни у кого в долг не берёт. Если и просит чем-то помочь, то продуктами. Алкоголь давно не употребляет, куда там! — говорит она. — Тёмное у человека прошлое, натворил дел, но ему нужно жить нормально, чтобы не приходилось побираться.

Фото: vgr.by

Помогут, если пациент обратится сам

В межрайонной МРЭК № 1 рассказали, что решение о дальнейшем прохождении комиссии принимает ВКК поликлиники. Там подскажут, каких специалистов потребуется пройти для освидетельствования на МРЭК. Если ВКК подтвердит нарушения здоровья и повлечённые ими ограничения жизнедеятельности, пациента направят на МРЭК, где он сможет пройти переосвидетельствование, получить программу лечения и индивидуальной реабилитации.

В поликлинике № 2, за которой закреплён Евгений, уточнили, что в первую очередь следует обратиться к участковому терапевту. Назначат необходимые обследования. Консультации бесплатные.

— Есть такое понятие, как «направление по настоянию», когда ВКК не выявляет явных признаков для повышения группы, — объясняет заместитель главного врача по медицинской реабилитации и экспертизе поликлиники № 2 Ольга Шкута. — МРЭК освидетельствует готовое направление и вынесет решение о назначении группы с определённым сроком. Если пациента не устроит результат, он может его обжаловать. Но все документы нужно подготовить в поликлинике, поэтому мы ждём обращения пациента.

Помочь Евгению обещают и в гродненском филиале Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра, где сразу спросили, как давно он менял протез. Поскольку срок службы протеза два года, оплачивать его замену не потребуется. Иногда пациенту подходит для носки лишь определённый материал, к которому нужно привыкнуть.

— Материал и конструкция протеза подбираются индивидуально для каждого случая. Поэтому нужен персональный осмотр врача. Пациенту необходимо обратиться к нам по живой очереди с паспортом и удостоверением инвалида, — сказал главный инженер гродненского центра Дмитрий Лосев. — Если наше решение его не устроит, то он сможет обратиться в минский филиал.

В случае несогласия с решением МРЭК инвалид может обжаловать его заключение в течение 30 дней с момента освидетельствования, направив все необходимые документы в центральную комиссию. Центральная комиссия должна принять решение по жалобе в течение 30 дней с момента регистрации документов, проведя медико-социальную экспертизу. Больной вправе обжаловать решение МРЭК в судебном порядке.