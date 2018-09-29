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Российские банки тоннами ввозят наличные евро из-за санкций США

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  • 29.09.2018, 16:54
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440 тонн наличной валюты накопили испуганные санкциями банки и ЦБ.

Угроза новых санкций стимулирует банки ввозить в России наличные евро. Об этом в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий в Сочи заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач, пишет finanz.ru.

По его словам, ввозится именно европейская валюта, поскольку санкции США грозят перекрыть долларовые расчеты.

"Во-первых, долларов они везли и так очень много. А во-вторых, действительно, угроза санкций по доллару, она реально есть. И в этих условиях естественное и самое простое - это переход с расчета в долларах в евро, это естественная и логичная реакция", - сказал Клепач.

Ранее ЦБ РФ опубликовал статистику, из которой следует, что в июле российские банки ввезли наличные евро на сумму 2,1 млрд долларов - максимальный объем с 2014 года. Предыдущий раз банки ввозили наличные евро в объеме выше 2 млрд долларов только в период резкого падения рубля в конце 2014 года.

Одновременно сам центробанк скопил наличными 30 млрд долларов. Еще 14 млрд долларов в хранилищах регулятора держат банки. Это примерно 440 тонн бумажных денег, для доставки которых пришлось совершить две сотни рейсов самолетами из США и задействовать 50 "Камазов" для перевозки внутри РФ.


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