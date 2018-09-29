Житель Миор борется за право управлять автомобилем 1 29.09.2018, 17:16

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Виктор Курилович

Он стал свидетелем ДТП с участием заместитель главного врача миорской больницы и местного милиционера.

Пять лет борется Виктор Курилович из Миор с медиками за право вновь сесть за руль автомобиля. Как говорит «Радыё Рацыя» Виктор, он не может получить нужную медицинскую справку, так как ему приписывают медицинский диагноз, на который он не страдает.

Мужчина управлял автомобилем с 1993 года, и раньше у него не было никаких проблем при прохождении медицинской комиссии. Но в 2013 году они возникли. После того, как он, по словам самого Виктора, стал свидетелем дорожно-транспортных происшествий с участием заместителя главного врача миорской больницы и ее мужа, а также с участием местного милиционера.

По словам Виктора Куриловича, милиционер сбил два дорожных знака на дороге и был нетрезв. Тогда пассажира из машины даже вытаскивал сам Виктор:

- И потом, как результат всей этой аварии, недели наверное две или три прошло, встречаю знакомых сотрудников ГАИ, и спрашиваю как они работают. Для обычного человека 0,5 промилле допустимо, а за 0,51 уже лишают и максимальный штраф дают. А как своего милиционера, то можно и кровь поменять, мочу поменять, алкотестер обмануть, с врачом договориться - все можно. Эти разговоры дошли до начальника ГАИ.

Главный врач Миорской районной больницы Елена Седая от комментариев для СМИ по поводу ситуации Куриловича отказалась:

- Ничего говорить не буду, официальный запрос, официальный ответ. Ваш запрос должен пойти, в зависимости от вопросов сможем вам дать ответ, напишем, что вы эту информацию от нас не получите в соответствии с законом "Об охране здоровья". Вы сначала почитайте закон "О здравоохранении", там слово СМИ, и что мы даем информацию, нет вообще.

В свою очередь Виктор Курилович говорит, что он продолжит бороться за свое право управлять автомобилем. Он уже обращался к главному врачу Миорской больницы, в местное РОВД, прокуратуру, Следственный комитет, суд, Министерство здравоохранения. Пока никаких положительных результатов нет, поэтому он продолжит бороться за свои права на международном уровне.