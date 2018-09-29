В Бресте высадились российские десантники 3 29.09.2018, 17:35

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Что за 137-й полк приехал в Брест.

На полигоне Брестский - менее чем в 6 км от Польши - 29 сентября начались тактические учения белорусской 38-й десантно-штурмовой бригады и российского парашютно-десантного полка, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

«Замыслом учения предусмотрена отработка учебно-боевых задач при ведении совместных специальных действий подразделений сил специальных операций и воздушно-десантных войск по поиску, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника в целях стабилизации обстановки в предназначенной зоне ответственности», - описывает учения Минобороны.

Активная фаза учений пройдет 1-5 октября в 6 районах Брестской области с участием до 1500 военнослужащих и 200 единиц вооружений и техники, до 10 единиц авиации. Учиться будут действиям в темное время в условиях «сложной радиоэлектронной обстановки», усваивать новые станции радиоэлектронной борьбы, учиться десантироваться с новой парашютной системой, проверять боеготовность БТР и минометов.

137-й парашютно-десантный полк 106-й воздушно-десантной дивизии воздушно-десантных войск России, который приехал в Беларусь, известен, прежде всего, тем, как в 1990 году участвовал в «кровавом январе» в азербайджанской Баку - подавлении антисоветских и антыармянских протестов, в котором были убиты 137 человек. Тогда 106-й дивизией командовал известный в России генерал Александр Лебедь.

106-я дивизия также участвовала в обеих Чеченских войнах.

137-й полк, утверждает Informnapalm, участвовал в российской агрессии на украинском Донбассе.