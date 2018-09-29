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В Латвии повысят пенсии: доплатят за трудовой стаж и зачтут службу в советской армии

  • 29.09.2018, 17:46

Латвийский сейм принял новые поправки.

К 2021 году пенсии меньше 330 евро в месяц (3960 евро в год) не будут облагаться налогом. Теперь эта сумма – 250 евро и будет постепенно увеличиваться. Из суммы, на которую превышен минимум, вычтут налог в 20%, пишет «Салідарнасць».

Также с 1 октября проиндексируют пенсии. В среднем повышение составит 18 евро и с октября средняя пенсия приблизится к 380 евро.

Доплатят и за трудовой стаж, накопленный до декабря 1995 года. Сейчас размер доплат составляет 1-1,5 евро за каждый год стажа и зависит это от того, когда человек выходил на пенсию. Теперь же доплачивать будут с учетом инфляции и среднего роста зарплат.

Ещё в трудовой стаж начнут включать службу граждан Латвии в вооруженных силах Советского Союза.

Повышение составит от 6–7% для пенсий до 382 евро, а если она выше, то проиндексируют часть суммы. Исключение составят жертвы политических репрессий, ликвидаторы катастрофы на ЧАЭС и инвалиды I группы – им повысят пенсию вне зависимости от размера.


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